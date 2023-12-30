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從窗簾開始打造美好生活環境JONG & UP提供最新款式 保證比美國公司便宜 幫忙甩掉積灰塵煩惱

亞特蘭大訊
目前美國流行的軟質窗簾Shades。(JONG & UP提供)
目前美國流行的軟質窗簾Shades。(JONG & UP提供)

選對窗簾對生活環境有極大的影響，又能輕鬆調整光線和提升居家裝潢質感。位於喬治亞州Duluth亞裔華人聚集的JONG & UP LLC窗簾公司，提供各類奢華、卻又低調的窗簾，新型材質不易積灰塵，讓居家生活環境更加地愜意舒適。

而且更好的消息是，東主強調該公司的各種窗簾直接從韓國進口，沒有中間經銷商，消費者可以成本價購得，價錢保證比同等級的Home Depot便宜！

從事安裝和訂製各式窗簾已有超過30年經驗的東主，非常了解大眾居家環境對窗簾的要求與需求。他表示，該公司的窗簾不僅設計新穎時尚，而且多種顏色和圖案。這些新型窗簾布料遮光性高，同時還俱備空氣淨化和抗菌功能。

當前美國正流行的軟質窗簾Shades，有風琴簾、捲簾、立式柔紗簾、橫式柔紗簾和羅馬簾等多種，再細分則可依客人的要求訂製成無拉繩式，和當前正夯的電動智能式窗簾。

店東歡迎大家與他聯絡，商量如何製訂客製化的窗簾，打造一個專屬並符合自己家庭裝潢的窗簾。安裝的空間從客廳，臥室，衛浴間，廚房，到餐廳、書房、兒童房、視聽空間等等。

JONG & UP LLC窗簾公司還可為商業空間打造一個專業的工作環境，因為具有畫龍點睛效果的窗簾對商業空間設計的市場趨勢、消費者需求、品牌形象、空間布局等方面有深刻的影響力，才能夠為客戶訂製一個符合品牌定位、創造價值的空間。

JONG & UP LLC窗簾公司提供免費諮詢和報價，歡迎聯絡和到店參觀：404-396-3089，地址：3547 Old Norcross Rd, Suite E2, Duluth, GA 30096。

雅緻的窗簾。(JONG & UP提供)
雅緻的窗簾。(JONG & UP提供)

亞裔 喬治亞州 華人

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