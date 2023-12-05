我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

千禧世代搬遷目的地 喬州沙泉排第10

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州沙泉市(Sandy Springs)名列去年千禧世代遷徙目的地排行榜的第十位。(該市府臉書)
喬州沙泉市(Sandy Springs)名列去年千禧世代遷徙目的地排行榜的第十位。(該市府臉書)

財經網站SmartAsset收集了人口普查局2022年為期一年的美國社區調查(American Community Survey)數據，研究出包括全美268個擁有10萬以上人口的城市的千禧世代的遷移模式。結果發現，去年全美有四分之一的千禧世代搬到了新城市。

喬治亞州的兩個城市：沙泉市(Sandy Springs)和沙凡納(Savannah)，在這項研究中分居千禧世代遷徙目的地排行榜的第十位及第11位。

SmartAsset計算了去年移居各城市的千禧世代占總人口的百分比，並將其從最高到最低進行排名。

此研究中，千禧世代為出生於1981年至1996年，年齡介於25至44歲之間的人。

沙泉市排名第十，其總人口的10.49%是2022年搬到此地的千禧世代，相當於1萬1210人。分析發現，這些遷移人口中很大一部分來自外州。

整體而言，沙泉市的居民中有近三分之一(32.05%)是千禧世代。該城市的中位年齡也是前十名中最高的，為39.5歲。

排名第11位的沙凡納在去年迎來了1萬5303名千禧世代移民，占其人口的10.45%。該市總人口中千禧世代共占31.72%。

該排名中的首五位是麻州的劍橋(Cambridge)、加州聖塔克拉拉(Santa Clara)、西雅圖、加州桑尼維爾(Sunnyvale)、以及丹佛。第六位至第九位則為維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)、華盛頓州柏衛(Bellevue)、德州的Killeen及奧斯汀。

美東南區入榜前20位的還有排名第14的南卡哥倫比亞(Columbia)，以及排名第19及20的田納西州納許維爾(Nashville)及Clarksville。

完整排名可查看：https://shorturl.at/jCFJ5。

加州 維吉尼亞州 人口普查

上一則

伊州府增撥200萬 提供尋求庇護移民伙食

下一則

賓州水廠被駭 凸顯基礎設施資安薄弱

延伸閱讀

COP28直擊／獨家專訪美參議員：應讓台灣坐上談判桌

COP28直擊／獨家專訪美參議員：應讓台灣坐上談判桌
華商袁士麒進軍紐約 擬將拉瓜迪亞酒店停車場改建公寓樓

華商袁士麒進軍紐約 擬將拉瓜迪亞酒店停車場改建公寓樓
彭博：美股將有聖誕行情

彭博：美股將有聖誕行情
加州歸還40畝原住民祖傳土地

加州歸還40畝原住民祖傳土地

熱門新聞

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

2023-12-02 11:39
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

2023-11-30 01:00
38街夾加州大道的帳篷營預定地，已經鋪上一層碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州長：州府出資 布來頓公園帳篷營本周開工 下月開放

2023-11-27 20:16
新州立華頓森林公園將從明年春天開始，推出福特汽車公司捐贈的履帶式全地形電動輪椅，供給行動不便者參觀園區。(取材自新州環保廳)

新州最大森林公園推全地形輪椅 行動不便也能暢遊園區

2023-11-30 01:00

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議