千禧世代搬遷目的地 喬州沙泉排第10

喬州沙泉市(Sandy Springs)名列去年千禧世代遷徙目的地排行榜的第十位。(該市府臉書)

財經網站SmartAsset收集了人口普查 局2022年為期一年的美國社區調查(American Community Survey)數據，研究出包括全美268個擁有10萬以上人口的城市的千禧世代的遷移模式。結果發現，去年全美有四分之一的千禧世代搬到了新城市。

喬治亞州的兩個城市：沙泉市(Sandy Springs)和沙凡納(Savannah)，在這項研究中分居千禧世代遷徙目的地排行榜的第十位及第11位。

SmartAsset計算了去年移居各城市的千禧世代占總人口的百分比，並將其從最高到最低進行排名。

此研究中，千禧世代為出生於1981年至1996年，年齡介於25至44歲之間的人。

沙泉市排名第十，其總人口的10.49%是2022年搬到此地的千禧世代，相當於1萬1210人。分析發現，這些遷移人口中很大一部分來自外州。

整體而言，沙泉市的居民中有近三分之一(32.05%)是千禧世代。該城市的中位年齡也是前十名中最高的，為39.5歲。

排名第11位的沙凡納在去年迎來了1萬5303名千禧世代移民，占其人口的10.45%。該市總人口中千禧世代共占31.72%。

該排名中的首五位是麻州的劍橋(Cambridge)、加州 聖塔克拉拉(Santa Clara)、西雅圖、加州桑尼維爾(Sunnyvale)、以及丹佛。第六位至第九位則為維吉尼亞州 阿靈頓(Arlington)、華盛頓州柏衛(Bellevue)、德州的Killeen及奧斯汀。

美東南區入榜前20位的還有排名第14的南卡哥倫比亞(Columbia)，以及排名第19及20的田納西州納許維爾(Nashville)及Clarksville。

完整排名可查看：https://shorturl.at/jCFJ5。