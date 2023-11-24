前第一夫人羅莎琳去世 喬州家鄉居民懷念

前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為該鎮一名雇員正在鎮中心降下半旗哀悼羅莎琳的過世。(美聯社)

前總統卡特 (Jimmy Carter)夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)，19日以96歲高齡去世。其家鄉喬治亞州 平原鎮(Plains)的居民們為其哀悼，同時也為卡特感到擔憂。

目前99歲的卡特自2月以來一直在家中接受臨終關懷的護理。現在尚不清楚卡特下周是否能夠參加在薩姆特郡(Sumter)和亞特蘭大為其妻舉行的紀念活動。

幾個月來，鎮上的人們都預期卡特可能會先離開。現在，隨著羅莎琳的去世，居民和卡特家族都利用這個機會來彰顯這位經常由丈夫定義，但在當地和全球開闢了自己道路的女性。

「她是個極其謙虛的人，是優雅的縮影。」羅莎琳的表弟布坎南(Tim Buchanan)說。「這個小鎮各處都可見到她的蹤跡。」

斯塔基(Jill Stuckey)是卡特夫婦自1990年代搬回喬州 南部以來的密友，她稱這對夫婦是「平原鎮的命脈」。平原鎮人口僅約600人，這與卡特夫婦在1920年代出生、1946年在此結婚並於1976年在該鎮老火車站進行總統競選時的人口數大致相同。

而卡特在1980年競選連任失敗後，又回到了1962年他首次當選為州參議員時所居住的房子。

坎貝爾(Jeff Campbell)幫助妻子裝飾了平原鎮鎮中心的聖誕樹，他回憶起自己在國家公園管理局(National Parks Service)工作的歲月，該局負責維護卡特歷史遺址及其住宅房產，這些房產最終將成為公共展覽的一部分。

「她總是非常和藹可親，」不過他笑說羅莎琳對於房產的外觀標準嚴格。

史塔基說，羅莎琳總是平衡其作為一個全球知名人物的生活。因卡特中心工作的一部分，她曾前往數十個國家，但也熱衷於小鎮生活。

儘管卡特夫婦在薩姆特郡的家庭和社區聯繫很深，但羅莎琳並不會去區分鎮上原居民和後來才移居至此的人。

庫蘭(Phillip Kurland)在平原鎮生活了大約30年，還不到羅莎琳壽命的三分之一。他和妻子在市中心開了一家政治紀念品商店。

「他們都會在定期散步或騎自行車時進來」。卡特總是會向顧客打招呼，「但羅莎琳總會想留下來與每個人進行真正的對話。」

很明顯，在平原鎮，「一切都以前總統卡特的名字：吉米命名」，但布坎南表示，多年來該鎮也為羅莎琳打造了更多官方形象。除了她童年的花園和其娘家老宅外的標記，還有「蝴蝶小徑」(Butterfly Trail)以及該鎮周圍的小花園，都是向這位前第一夫人對蝴蝶的熱愛致敬。

鎮民表示，羅莎琳以及卡特最終都將被安葬在平原鎮，未來也總是會吸引外來者來到這座以卡特和羅莎琳而聞名的小鎮。