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前第一夫人羅莎琳去世 喬州家鄉居民懷念

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為該鎮一名雇員正在鎮中心降下半旗哀悼羅莎琳的過世。(美聯社)
前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為該鎮一名雇員正在鎮中心降下半旗哀悼羅莎琳的過世。(美聯社)

前總統卡特(Jimmy Carter)夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)，19日以96歲高齡去世。其家鄉喬治亞州平原鎮(Plains)的居民們為其哀悼，同時也為卡特感到擔憂。

目前99歲的卡特自2月以來一直在家中接受臨終關懷的護理。現在尚不清楚卡特下周是否能夠參加在薩姆特郡(Sumter)和亞特蘭大為其妻舉行的紀念活動。

幾個月來，鎮上的人們都預期卡特可能會先離開。現在，隨著羅莎琳的去世，居民和卡特家族都利用這個機會來彰顯這位經常由丈夫定義，但在當地和全球開闢了自己道路的女性。

「她是個極其謙虛的人，是優雅的縮影。」羅莎琳的表弟布坎南(Tim Buchanan)說。「這個小鎮各處都可見到她的蹤跡。」

斯塔基(Jill Stuckey)是卡特夫婦自1990年代搬回喬州南部以來的密友，她稱這對夫婦是「平原鎮的命脈」。平原鎮人口僅約600人，這與卡特夫婦在1920年代出生、1946年在此結婚並於1976年在該鎮老火車站進行總統競選時的人口數大致相同。

而卡特在1980年競選連任失敗後，又回到了1962年他首次當選為州參議員時所居住的房子。

坎貝爾(Jeff Campbell)幫助妻子裝飾了平原鎮鎮中心的聖誕樹，他回憶起自己在國家公園管理局(National Parks Service)工作的歲月，該局負責維護卡特歷史遺址及其住宅房產，這些房產最終將成為公共展覽的一部分。

「她總是非常和藹可親，」不過他笑說羅莎琳對於房產的外觀標準嚴格。

史塔基說，羅莎琳總是平衡其作為一個全球知名人物的生活。因卡特中心工作的一部分，她曾前往數十個國家，但也熱衷於小鎮生活。

儘管卡特夫婦在薩姆特郡的家庭和社區聯繫很深，但羅莎琳並不會去區分鎮上原居民和後來才移居至此的人。

庫蘭(Phillip Kurland)在平原鎮生活了大約30年，還不到羅莎琳壽命的三分之一。他和妻子在市中心開了一家政治紀念品商店。

「他們都會在定期散步或騎自行車時進來」。卡特總是會向顧客打招呼，「但羅莎琳總會想留下來與每個人進行真正的對話。」

很明顯，在平原鎮，「一切都以前總統卡特的名字：吉米命名」，但布坎南表示，多年來該鎮也為羅莎琳打造了更多官方形象。除了她童年的花園和其娘家老宅外的標記，還有「蝴蝶小徑」(Butterfly Trail)以及該鎮周圍的小花園，都是向這位前第一夫人對蝴蝶的熱愛致敬。

鎮民表示，羅莎琳以及卡特最終都將被安葬在平原鎮，未來也總是會吸引外來者來到這座以卡特和羅莎琳而聞名的小鎮。

斯塔基說，「即使他們快要去世時，他們也在為平原鎮的經濟發展和旅遊業做打算。」

前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為一名喬州民眾駐足於卡特國家歷史...
前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為一名喬州民眾駐足於卡特國家歷史公園內的卡特夫婦展覽陳設前拍照。(美聯社)
前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為位於喬州西南州大(Georgi...
前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為位於喬州西南州大(Georgia Southwestern State University)的羅莎琳雕像。(美聯社)
前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為位於喬州平原鎮的羅莎琳娘家老宅...
前第一夫人羅莎琳‧卡特19日以96歲高齡去世。圖為位於喬州平原鎮的羅莎琳娘家老宅。(美聯社)

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