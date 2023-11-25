華美銀行收入和淨利息收入雙創同期新高　2023年第三季度財報淨利潤達2.88億元 稀釋每股收益2.02元

位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

據最新發布的華美銀行母公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票 代號為「EWBC」)2023年第三季度財務報告，該銀行第三季度淨利潤達2.88億元，稀釋每股收益2.02元。華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示，該銀行繼今年上半年刷新淨利潤的新紀錄後，在第三季度又取得了收入和淨利息收入雙創新高的傲人成績。

這份財報指出，截至2023年9月30日，華美銀行總資產為683億美元，存款總額為551億美元。總貸款 再攀新高，達509億美元。平均資產報酬率為1.66%，平均普通股權益報酬率為17.28%，平均有形權益報酬率為18.65%。

吳建民指出，在第三季度中，華美銀行繼續穩健發展，協助客戶把握機遇，邁向成功。透過採用審慎的營運發展策略，銀行的貸款和零售銀行客戶存款均實現了多達10億元的增長。這些亮眼的發展表現和領先同業的營運效率，都印證了華美銀行商業模式的持久性和多元性。

他表示，華美銀行的資產負債有充足的實力幫助客戶蓬勃發展。華美銀行將再接再厲，保持優異的營運表現，在2023年再創盈利新紀錄，以強勁的實力邁入2024年。「我們對自身的獲利能力、信貸品質和資本水平充滿信心，因此，華美銀行董事會同意於第四季度重啟股票回購計劃。」

華美銀行為總部位於南加州 的最大的獨立商業銀行，在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。