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北卡在台設辦事處 深化合作

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡到台北開設台灣辦事處。(EPDNC臉書)
北卡到台北開設台灣辦事處。(EPDNC臉書)

北卡商務廳日前宣布，商務廳與北卡經濟發展促進會(EPDNC)合作，日前在台北成立台灣辦事處(State of NC Taiwan Office)，旨在爭取東南亞公司和組織的投資合作夥伴關係。

商務廳長桑德斯(Machelle Baker Sanders)表示，「自2013年以來，東南亞公司對該州的投資已超過51億」，在台開設辦事處鞏固了北卡對培育全球夥伴關係、加強國際聯繫和促進經濟增長的承諾。

根據EPDNC，自2013年以來，台灣企業如恩德集團(Anderson Group)、宏達國際電子(HTC Global Services)、宏遠興業(Everest Textiles)、台達電子(Delta Electronics)等，已在北卡投資超過5200萬，創造846個工作。2022年北卡對台出口逾3.7億，自台進口16.8億。依據國務院數據，就國內生產毛額(GDP)而言，台灣是世界前20大經濟體之一，也是美國第九大貿易夥伴。

EPDNC首席執行官莊順翔(Christopher Chung)指出，台灣企業正在增加對美國的外國直接投資，尤其是微電子和清潔能源領域的投資。

北卡認知到台灣商界在許多領域的韌性，盼透過創新與合作，共同打造更強大的合作夥伴關係。父母來自台灣的他表示，期待台灣辦事處能與台灣和其他地區企業建立聯繫，促進北卡成為理想的商業投資地點。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處表示，由衷歡迎北卡在台設辦事處，象徵雙方及台美關係更上層樓。5月初台灣電動車產業16家企業代表曾參加「選擇投資美國」(SelectUSA)招商活動，赴北卡考察，參訪電動卡車製造商戴姆勒卡車(Daimler Truck)及夏洛特北卡大學(UNC-Charlotte)的電池、自動車及電氣化研究中心，並聽取州政府經貿環境簡報，因此促成該州在台設處的決心。

這是該處轄區繼南卡後第二個、全美第17個在台設處的州政府，期待雙方能更進一步強化經貿、文化、教育、科技等領域合作，並吸引更多鄰近州跟進設處。

台灣辦事處將是北卡繼加拿大、日本、墨西哥、新加坡、德國、波蘭、比利時和杜拜之後的第九個國際辦事處。2022年和2023年，CNBC均將北卡評為最佳商業州。去年，該州投資創紀錄達193億元，創造近2萬9000個新工作，其中包括來自30個外國直接投資案的1萬275個工作，投資總額52.1億。

今年稍早時，「選擇投資美國」台灣電動車分團參訪夏洛特北卡大學電池研究中心。(駐亞...
今年稍早時，「選擇投資美國」台灣電動車分團參訪夏洛特北卡大學電池研究中心。(駐亞特蘭大台北經文處提供)
「選擇投資美國」台灣電動車分團聽取北卡經濟發展協會簡報。(駐亞特蘭大台北經文處提...
「選擇投資美國」台灣電動車分團聽取北卡經濟發展協會簡報。(駐亞特蘭大台北經文處提供)

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