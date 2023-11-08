印度電池零件商 前進北卡

印度EAM公司選擇在北卡建造第一個美國工廠的發布會。(北卡州長臉書)

一家生產電動車 續航電池關鍵成分的印度 公司日前表示，將投資近6.5億元，在北卡 布倫斯維克郡(Brunswick)建造該公司第一個美國工廠，預計可創造500個清潔能源的工作機會。

總部設在印度孟買的全球電動車電池用合成石墨供應商Epsilon Advanced Materials(EAM)成立於2018年，致力開發和製造用於鋰離子電池陽極組件的創新高性能石墨，是為電動車和其他儲能系統提供動力的電池關鍵組成部分，特性包括快速充電、長循環壽命和安全性。該公司表示，該技術已證明可大規模生產，以滿足快速成長的再生能源儲存需求。

EAM創辦人兼董事總經理Vikram Handa表示，該工廠是印度對美國電動車電池行業最大的投資，他們很自豪能將北卡作為其美國製造戰略的核心。「在北卡擁有一座環保的世界級工廠將使EAM能夠更快、更可靠地以具有競爭力的成本，為不斷發展的電動車電池行業提供合成和天然石墨陽極(synthetic graphite anodes)」。

該公司表示，工廠預計將創造500個工作，平均年薪為5萬2264元，高於該郡平均薪資4萬6464元。該廠計畫從2026年開始生產電動車和其他儲能系統動力電池所需的合成石墨陽極材料。到2031年全面投入營運後，該工廠每年將生產五萬噸產品。

北卡州和地方政府為EAM建設提供了超過3300萬元的經濟激勵措施，包括土地、基礎設施改善、培訓和現金支付等形式。在12年期限內，該計畫預計將為該州經濟帶來13億元的成長。

根據美聯社，EAM最初考慮了六個州的設施選址，另一個最終入圍者是田納西州傑克遜市(Jackson)。