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東南區華人高球協會 揮桿慶雙十

【亞特蘭大訊】
為慶祝雙十，美國東南區華人高爾夫球協會(SECGA)舉辦了國慶盃高爾夫球友誼賽。(SECGA提供)
為慶祝雙十，美國東南區華人高爾夫球協會(SECGA)舉辦了國慶盃高爾夫球友誼賽。(SECGA提供)

為慶祝中華民國112歲生日，美國東南區華人高爾夫球協會(SECGA)日前在亞特蘭大市Chastain Park (North Fulton)高球場舉行雙十國慶盃高爾夫球友誼賽。此次比賽由會長鍾斌及各理事共同策畫，有50多位球友共襄盛舉。

當天，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍蒞臨並致詞鼓勵大家多運動，氣氛熱烈。

各組優勝者前三名分別獲得現金300元，200元和100元的鼓勵。比賽結果如下：

男子第一組淨桿冠軍PJ Lin，亞軍David Wen，季軍Jason Yin。

男子第二組淨桿冠軍董為海，亞軍陳英偉，季軍Anthony Ta。

女子組淨桿冠軍Hong Lu，亞軍Sofi Fang，季軍李白菊。

近洞奬得主Dr. Lee、Miller Tsao、王美心、霍書敏也獲現金50元。

主辦單位感謝贊助比賽的團體及個人及所有工作人員的辛勞，特別是負責分組及制定規則的裁判長喬為智，財務黃綉卿和蔣家海，攝影張萬國等。

賽後並在煲煲好中餐廳舉行餐會及頒獎典禮，由鍾斌主持。主辦單位準備了豐富獎品及現金抽獎，幾乎是人人有獎。

美國東南區華人高爾夫球協會(SECGA)日前舉辦了國慶盃高爾夫球友誼賽慶祝雙十國...
美國東南區華人高爾夫球協會(SECGA)日前舉辦了國慶盃高爾夫球友誼賽慶祝雙十國慶。(SECGA提供)
美國東南區華人高爾夫球協會舉行餐會及頒獎典禮。(SECGA提供)
美國東南區華人高爾夫球協會舉行餐會及頒獎典禮。(SECGA提供)

亞特蘭大 中華民國 高球

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