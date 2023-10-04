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北卡發源 百事可樂慶125歲

記者王明心／北卡羅來納州報導
Caleb Bradham於1898年在北卡紐本(New Bern)這家藥房內發明了百事可樂。(New Bern市府官網)
Caleb Bradham於1898年在北卡紐本(New Bern)這家藥房內發明了百事可樂。(New Bern市府官網)

北卡發明、開創的美國經典飲料百事可樂，與可口可樂並駕齊驅，今年慶祝125周年。

根據該公司官網，藥劑師布拉漢姆(Caleb Bradham)於1898年在北卡紐本(New Bern)小鎮發明了百事可樂原始配方，由糖、水、焦糖、檸檬油、可樂果、肉荳蔻和其他添加劑混合而成，被稱為「布拉德飲料」(Brad's Drink)。

這個新飲料迅速受到喜愛，促使布拉漢姆於1903年將他全部精力轉為經營第一家百事可樂公司。他向美國專利局申請商標，並把裝瓶作業從他的藥局搬到租來的倉庫。營運第一年就銷售了7968加侖。那時用的廣告詞是「振奮、鼓舞、幫助消化」(Exhilarating, Invigorating, Aids Digestion)。

隔年他以5000元在紐本購買一棟建築物，將所有業務遷至此地，以6盎司瓶裝形式出售百事可樂， 銷量增加到1萬9848加侖。1905年百事可樂在夏樂(Charlotte)和杜倫(Durham)設立特許經營店，並推出新商標。

到了1906年，全美已經有15家裝配工廠，銷量上升至3萬8605加侖。此時聯邦政府通過「純淨食品和藥品法案」，禁止食品和飲料中含砷、鉛、鋇和鈾等物質，迫使可口可樂等飲料製造商改變配方。百事可樂因不含這些物質而過關。

百事可樂的運送工具從起初的馬車到機動車、出售地從專賣店到遍布全美超市、包裝從瓶裝到罐裝，均一直強調它的發源地。該公司於2012年宣布每年股東會都在紐本舉行，當時的董事長兼執行長努伊(Indra Nooyi)說，「我們很驕傲是一家北卡公司，在這裡有家的感覺」。

百事可樂1902年的廣告。(百事可樂臉書)
百事可樂1902年的廣告。(百事可樂臉書)
在北卡發源的百事可樂今年慶祝125歲。(百事可樂臉書)
在北卡發源的百事可樂今年慶祝125歲。(百事可樂臉書)

北卡 可口可樂 股東會

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