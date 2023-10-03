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臉部辨識出包被誤逮 喬州男告路州警

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州的里德在去年感恩節假期時因為臉部辨識技術遭警方錯誤逮捕。他本月提出對於路易斯安納州兩位警官的訴訟。(美聯社)
喬州的里德在去年感恩節假期時因為臉部辨識技術遭警方錯誤逮捕。他本月提出對於路易斯安納州兩位警官的訴訟。(美聯社)

一名喬治亞州男子里德(Randal Quran Reid)去年感恩節隔天開車出門，被警察在公路攔下後。警方指稱他在路易斯安納州犯罪被通緝，之後將他送進監獄。里德在接下來幾天中，試圖搞清楚自己如何會在從未去過的州，變成了嫌疑犯。

對此，里德日前提起訴訟，提告路州傑佛遜郡(Jefferson Parish)一名警探濫用臉部辨識技術，造成他被誤逮。

29歲的里德，是近年來對執法部門提起類似訴訟的至少五名非裔原告之一，他們稱自己因臉部辨識技術誤認，而遭到錯誤逮捕。其中三起訴訟，都是針對底特律警方的。

此技術允許執法機構將視訊監控中的圖像輸入到軟體中，然後在政府資料庫或社交媒體中搜尋可能的匹配對象。

批評者表示，此舉造成有色人種誤認率遠高於白人。

支持者則說，這對於抓捕毒販、解決殺人和失蹤案件，及識別和營救人口販運受害者至關重要。他們也提到，絕大多數被搜尋的圖像，都是犯罪嫌疑人檔案照，而非一般駕照或個人照片。

儘管如此，一些州和城市仍限制其使用此技術。

「即使各類標準和協議已經到位，執法部門使用此技術也會帶來嚴重的公民自由和隱私問題，」代表里德的律師斯塔克斯(Sam Starks)說，「更遑論技術本身的可靠性。」

里德9月8日向亞特蘭大聯邦法院提起訴訟，將傑郡警長洛平托(Joseph Lopinto)和警探巴塞洛繆(Andrew Bartholomew)列為被告。

訴訟中指出，2022年6月，新奧爾良郊外一店家，被以盜用的信用卡刷了逾8000元的兩個皮包。巴塞洛繆使用僅依靠臉部識別技術生成的匹配結果，便對里德發出逮捕令。

訴訟稱，巴塞洛繆甚至沒有對里德進行基本搜查，否則就會發現案發當時里德人在喬州

訴訟書中稱，在一份尋求搜索令的宣誓書中，巴塞洛繆引用了監視器錄影中的靜態照片，但並未提及臉部辨識技術的使用。

巴塞洛繆說，「可靠消息來源」告訴他，影片中的嫌疑犯之一就是里德。他也表示，車輛管理局(DMV)拍攝的里德照片，似乎與監視畫面中嫌犯的描述相符。

該訴訟指控巴塞洛繆錯誤逮捕、惡意起訴和怠忽職守。另外，洛平托未能針對此技術的使用實施適當政策，也應承擔責任。訴訟中並未尋求具體的損害賠償。

當里德入獄時，其家人聘請了路州的律師，向警長辦公室提供了里德的照片和影片。訴訟書中指出，監視器錄影中的嫌犯體型更大，且沒有像里德一樣的痣。

警長辦公室要求法官撤回逮捕令。最終里德在被捕六天後，被喬州底克甫郡(DeKalb)警方釋放。

里德說，他的車遭到拖吊，獄中食物也讓他反胃。從事運輸物流工作的他也因此缺勤。

近一年過去了，這段經歷仍然困擾著他。他不敢想像如果當時他沒錢請律師，事情會發展到甚麼地步。

「每次我在後視鏡中看到警察，我的腦海裡就會閃現出可能發生的壞事，儘管我什麼都沒做。」

臉部辨識 喬州 駕照

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