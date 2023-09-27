北卡大槍擊案 齊太磊要求換律師

北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

教堂山北卡大學應用物理系副教授嚴資杰8月28日下午1時被學生齊太磊 在該校Caudill實驗室裡開槍打死，齊太磊當日被捕收押。上周的聽證會上，現任律師要求齊太磊接受能力評估(competency evaluation)，齊則要求換律師。

根據ABC11電視台報導，雖然齊有中文翻譯，但他在聽證會上多次堅持自己發言。他的現任律師在聽證會中提出對齊受審能力的問題，表示根據他在Butler的中央地區醫院(Central Regional Hospital)所做的評估結果，他有必要再次接受心理健康 評估。

即使律師和法官一直要齊太磊保持安靜，他仍數度試圖發言。在新聞影片中，齊說律師要求他再次接受評估是因為他要求更換律師。他表示，律師說他有精神問題，可能可以「繞過這個問題」(bypass this problem)。齊的意思到底是可以藉由精神問題得以減刑，還是別的意思，無法從其話語中確定。

當天法官制止齊太磊發言，表示不想讓他再說什麼，「我想讓你知道的是，你身邊有兩位律師願意為你、和你一起工作，他們需要的是你的配合和協助。事情不會按照你希望的速度進行，我們的法院系統也不會按照任何人的節奏或興趣運作。」

隨後，法官暫定下一次開庭日期為11月14日。齊的律師表示，希望屆時已完成第二次心理健康評估。

目前槍擊 事件的調查仍處於保密狀態。自齊太磊被捕後，負責此案的調查人員就沒有公開發表過言論。執法部門表示他們不清楚槍擊事件動機，也沒有發現事件中使用的槍枝。橘郡地方檢察官證實的確仍未找到作案的槍枝。