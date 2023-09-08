亞城看板／亞城侯友宜後援會 9/17成立

●中華民國 第16屆總統、副總統及第11屆立法委員選舉將於2024年1月13日舉行。國民黨總統候選人侯友宜 及隨行團隊也將於9月14到21日期間訪問紐約、新澤西、華府及舊金山市。為表達對支持，中山文化協會聯合理念相同的僑界人士，將於9月17日(星期日)下午4時至6時，在Super Hibachi Buffet (1630 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096) 成立「亞特蘭大侯友宜競選總統後援會」，歡迎參加。

亞城侯友宜後援會是由黃美美、呂志全、李本泉擔任召集人，王祥瑞擔任總幹事。成立當天除播放侯友宜向海外僑胞拜票致意影片，主辦單位也正聯絡競選團隊，洽詢當天侯是否能與僑胞們連線互動，此外，17日也會講解僑胞如何回國投票的相關辦法。

為方便統計人數安排座位，意者請向王本桓：(770)883-2227，或閻然：(678)463-2246報名，參加人員每人20元(包含晚餐)。請盡量用簡訊報名，如打電話報名未能接通時請留言。

國慶杯高球 賽 10/7揮桿

●美東南區華人高爾夫球協會(SECGA)將於10月7日(周六)舉辦112年國慶盃高爾夫聯誼賽。球賽以SECGA會員及會友優先，並開放其他球友參加，名額限60名。

比賽分三組：男子A組、男子B組、女子組。成績計算以Callaway Scoring System淨桿，各組取前三名優勝，獎金分別為300元、200元及100元，另有最近洞獎。

地點：Chastain Park Golf Course (North Fulton Golf Course), 216 Chastain Park Ave., NW, Atlanta, GA 30342。

當天上午7時開始報到、用餐、練球；8時集合、貴賓致詞、規則說明、拍團體照；8時30分shotgun開球；下午1時30分於煲煲好中餐廳(5181 Buford Highway, NE., Doraville, GA 30340)享用豐盛午餐、飲料、聯誼、頒獎及摸彩。

報名費用每人100元(含果嶺費、早午餐、水、獎品、摸彩)，報名截止日：9月30日。

報名請簡訊鍾斌：(404)409-5016，或黃綉卿：(678)372-0291。請提供中英文姓名、性別、聯絡電話及個人差點(HDCP)或平均桿數，並請事前繳費(Zelle帳號：(678)372-0291, Joan Chiao or Hsiu-ching Chiao)。