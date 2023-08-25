單口喜劇演員黨鵬 阿州蒙市演出全場笑聲不斷

黨鵬的單口喜劇表演。(記者王宇平／攝影)

來自中國大陸、曾於12年前畢業於阿拉巴馬州 蒙哥馬利奧本大學(Auburn University-Montgomery)研究所的黨鵬(Peng Dang)，數年前選擇轉換職場跑道成為知名的單口喜劇 (Stand-up Comedy)演員。日前他首次重返蒙市和另外兩位亞裔 喜劇表演者合作演出兩場「南亞喜劇秀」(Southern Asians Comedy Showcase)。

當晚包括黨鵬許多舊識和師長在內的中外來賓觀賞演出，全場笑聲不斷，大家以熱烈掌聲回應並肯定他對單口喜劇的熱愛和付出。

據這次單口喜劇秀的主辦單位表示，過去十多年來，一向以保守著稱的美國南方愈來愈走向種族多元化，以蒙市為例，隨著南韓現代汽車蒙市工廠(Hyundai Motors-Montgomery)的建立和發展，亞裔社區也漸露雛型。

不過，南方居民仍對少數族裔抱有一些根深柢固的看法。這次希望藉著黨鵬等三位亞裔喜劇演員的表演，不但給觀衆製造笑點，也能增進南方對亞裔的瞭解和互動，進而邁向族裔間的和諧。

當晚的演出，由黨鵬、韓裔的史密斯(Paul Smith)和印度裔的若瑪(Arun Rama)三位共同擔綱演出，每人在平均30多分鐘的時間裡從親身經歷和體驗向大家分享亞裔在美國的一些趣事，帶動全場的笑聲和互動。

黨鵬表示，最近幾年全美各地單口喜劇的舞台陸續出現了不少亞裔面孔，但要想在這個領域裡闖出一片天，除了興趣和勇氣之外，還要具備流利的英語能力和能製造笑料的喜劇創作，亞裔在美國從事單人脫口秀，開始時一定會面臨許多困難和問題，但對他而言，這是「困難中帶有興趣」，值得去克服和追求。

他說，脫口秀為他開闢了一個嶄新的世界，他非常享受各地旅行表演而結識許多不同層次的觀衆和朋友。