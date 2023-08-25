我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

單口喜劇演員黨鵬 阿州蒙市演出全場笑聲不斷

記者王宇平／阿拉巴馬報導
黨鵬的單口喜劇表演。(記者王宇平／攝影)
黨鵬的單口喜劇表演。(記者王宇平／攝影)

來自中國大陸、曾於12年前畢業於阿拉巴馬州蒙哥馬利奧本大學(Auburn University-Montgomery)研究所的黨鵬(Peng Dang)，數年前選擇轉換職場跑道成為知名的單口喜劇(Stand-up Comedy)演員。日前他首次重返蒙市和另外兩位亞裔喜劇表演者合作演出兩場「南亞喜劇秀」(Southern Asians Comedy Showcase)。

當晚包括黨鵬許多舊識和師長在內的中外來賓觀賞演出，全場笑聲不斷，大家以熱烈掌聲回應並肯定他對單口喜劇的熱愛和付出。

據這次單口喜劇秀的主辦單位表示，過去十多年來，一向以保守著稱的美國南方愈來愈走向種族多元化，以蒙市為例，隨著南韓現代汽車蒙市工廠(Hyundai Motors-Montgomery)的建立和發展，亞裔社區也漸露雛型。

不過，南方居民仍對少數族裔抱有一些根深柢固的看法。這次希望藉著黨鵬等三位亞裔喜劇演員的表演，不但給觀衆製造笑點，也能增進南方對亞裔的瞭解和互動，進而邁向族裔間的和諧。

當晚的演出，由黨鵬、韓裔的史密斯(Paul Smith)和印度裔的若瑪(Arun Rama)三位共同擔綱演出，每人在平均30多分鐘的時間裡從親身經歷和體驗向大家分享亞裔在美國的一些趣事，帶動全場的笑聲和互動。

黨鵬表示，最近幾年全美各地單口喜劇的舞台陸續出現了不少亞裔面孔，但要想在這個領域裡闖出一片天，除了興趣和勇氣之外，還要具備流利的英語能力和能製造笑料的喜劇創作，亞裔在美國從事單人脫口秀，開始時一定會面臨許多困難和問題，但對他而言，這是「困難中帶有興趣」，值得去克服和追求。

他說，脫口秀為他開闢了一個嶄新的世界，他非常享受各地旅行表演而結識許多不同層次的觀衆和朋友。

亞裔 單口喜劇 阿拉巴馬州

上一則

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

下一則

5華人社團芝城聯合野餐 逾600人共襄盛舉

延伸閱讀

蒙市互助希望中心開幕 關注居民心理健康

蒙市互助希望中心開幕 關注居民心理健康
南加蒙市互助希望中心開張 為居民解心結保健康

南加蒙市互助希望中心開張 為居民解心結保健康
蒙市新法規 市府擁有物業禁帶槍

蒙市新法規 市府擁有物業禁帶槍
蒙市新法規：城市物業禁止攜槍 私人住宅安全儲存

蒙市新法規：城市物業禁止攜槍 私人住宅安全儲存

熱門新聞

華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
百佳超市23日清晨發生大火。(消防局提供)

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

2023-08-23 09:35
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷