中華棒球隊移地訓練 北卡僑胞熱情款待

中華隊賽後與鄉親合影。(記者王明心／攝影)

中華棒球隊一行35人由總教練吳思賢帶領下，日前至北卡進行移地訓練，期間並將與美國NCAA 大學明星聯隊進行五場賽事以及兩場熱身賽。此次中華隊成員來自台灣的大學球隊、台電、合作合庫、全越運動等業餘球隊，培訓後將成為2023杭州亞運的台灣代表隊。

中華隊此次有七名教練、26名球員、兩名女性防護員。與美國隊的五場比賽分別在凱瑞(Cary)國家訓練場地、杜倫(Durham)野牛隊球場、夏樂附近Kannapolis的Atrium Health球場，及Fayetteville的Segra球場舉行。台灣鄉親在大太陽下熱情加油，對方打擊時高喊「便當便當(台語)，揮棒落空(國語)」，中華隊打擊時則是「安打安打，全壘打」，藉此振奮士氣。

在美長大的台裔大學生羅凱莉(Kylie Robinson)在其中兩場比賽演唱美國國歌和中華民國 國旗歌。台美混血的她說，在兩種文化中長大，兩地都是她的家，非常榮幸能為兩邊球隊高歌。

熱心協助與美國棒協溝通並協調鄉親觀賽的朱利安表示，這次美國隊是NCAA菁英中的60名頂尖球員，有不少已被大聯盟簽下。與這樣的強敵對抗，能在賽前取得16：0與6：4的逆轉勝，最終場比賽以一分飲恨，讓該隊取得了寶貴經驗，帶著鄉親們滿滿的祝福挺進亞運。

鄉親對中華隊的支持熱度未受高溫天氣影響。張羅統籌接待事宜的SweeTea店主許惠玲，不但在賽前招待中華隊到店裡享用剉冰、豆花、珍奶、關東煮等，也全程提供球隊飲料。

此外，Akashi日料的陳宗平招待接風宴、鄭美卿夫婦與黃文慶準備台式清粥小菜消夜、安居地產 AUG Realty贊助便當、麵包與點心、「當豬愛上包」在賽事間多次提供球員午間便當及旅途中的刈包餐點、洛麗中文學校校長許巧欣贊助冷飲與冰品、台灣同鄉會的水果，及駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處的台菜招待等，都讓球員們在異鄉體驗到鄉親的溫暖。