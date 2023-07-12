我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

中華棒球隊移地訓練 北卡僑胞熱情款待

記者王明心／北卡羅來納州報導
中華隊賽後與鄉親合影。(記者王明心／攝影)
中華隊賽後與鄉親合影。(記者王明心／攝影)

中華棒球隊一行35人由總教練吳思賢帶領下，日前至北卡進行移地訓練，期間並將與美國NCAA大學明星聯隊進行五場賽事以及兩場熱身賽。此次中華隊成員來自台灣的大學球隊、台電、合作合庫、全越運動等業餘球隊，培訓後將成為2023杭州亞運的台灣代表隊。

中華隊此次有七名教練、26名球員、兩名女性防護員。與美國隊的五場比賽分別在凱瑞(Cary)國家訓練場地、杜倫(Durham)野牛隊球場、夏樂附近Kannapolis的Atrium Health球場，及Fayetteville的Segra球場舉行。台灣鄉親在大太陽下熱情加油，對方打擊時高喊「便當便當(台語)，揮棒落空(國語)」，中華隊打擊時則是「安打安打，全壘打」，藉此振奮士氣。

在美長大的台裔大學生羅凱莉(Kylie Robinson)在其中兩場比賽演唱美國國歌和中華民國國旗歌。台美混血的她說，在兩種文化中長大，兩地都是她的家，非常榮幸能為兩邊球隊高歌。

熱心協助與美國棒協溝通並協調鄉親觀賽的朱利安表示，這次美國隊是NCAA菁英中的60名頂尖球員，有不少已被大聯盟簽下。與這樣的強敵對抗，能在賽前取得16：0與6：4的逆轉勝，最終場比賽以一分飲恨，讓該隊取得了寶貴經驗，帶著鄉親們滿滿的祝福挺進亞運。

鄉親對中華隊的支持熱度未受高溫天氣影響。張羅統籌接待事宜的SweeTea店主許惠玲，不但在賽前招待中華隊到店裡享用剉冰、豆花、珍奶、關東煮等，也全程提供球隊飲料。

此外，Akashi日料的陳宗平招待接風宴、鄭美卿夫婦與黃文慶準備台式清粥小菜消夜、安居地產 AUG Realty贊助便當、麵包與點心、「當豬愛上包」在賽事間多次提供球員午間便當及旅途中的刈包餐點、洛麗中文學校校長許巧欣贊助冷飲與冰品、台灣同鄉會的水果，及駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處的台菜招待等，都讓球員們在異鄉體驗到鄉親的溫暖。

總教練吳思賢曾是中華青棒、成棒代表隊國手，以強打聞名，是兄弟象隊前總教練。他說這次移地訓練讓球員收穫滿滿，體驗到美式棒球的實力，特別是對方的強力投手與充滿全壘打實力的打者，在台灣較少見，使全隊投手更明白投球的角度與位置，打者也更適應快速球及變化球的威力。他感謝僑胞的熱情款待，以及駐亞特蘭大辦事處長官的隨時聯繫並提供資源，讓全隊獲得充分照顧。

中華隊賽前賽間全力以赴。(記者王明心／攝影)
中華隊賽前賽間全力以赴。(記者王明心／攝影)
美國NCAA大學明星隊與中華成棒代表隊舉行國際友誼賽。(美國棒協臉書)
美國NCAA大學明星隊與中華成棒代表隊舉行國際友誼賽。(美國棒協臉書)
台灣鄉親熱情接待中華隊。(記者王明心／攝影、朱利安提供)
台灣鄉親熱情接待中華隊。(記者王明心／攝影、朱利安提供)
台灣鄉親為中華隊熱情加油。(記者王明心／攝影)
台灣鄉親為中華隊熱情加油。(記者王明心／攝影)
台裔大學生羅凱莉(Kylie Robinson) 演唱美國國歌和中華民國國旗歌。...
台裔大學生羅凱莉(Kylie Robinson) 演唱美國國歌和中華民國國旗歌。(記者王 明心／攝影)

亞特蘭大 NCAA 中華民國

上一則

500妙點子 DNCR教你玩北卡

下一則

北卡凱瑞193歲粉紅屋 安妮女王風格吸睛

延伸閱讀

北卡限制HOA權力法案 眾議會通過 劉廣亞提案

北卡限制HOA權力法案 眾議會通過 劉廣亞提案
福建代表訪美 會晤福建同鄉會

福建代表訪美 會晤福建同鄉會
台原聲合唱團紐約皇后劇院開唱 清亮嗓音感動僑胞

台原聲合唱團紐約皇后劇院開唱 清亮嗓音感動僑胞
平權招生違憲 北卡非裔副州長相挺

平權招生違憲 北卡非裔副州長相挺

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

2023-07-05 14:46
CDC表示，腸道寄生蟲病例在伊州、田納西州爆發。(pexels)

疑蔬果汙染 22州爆孢蟲病例 伊州感染者多

2023-07-06 15:18

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記