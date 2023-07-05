平權招生違憲 北卡非裔副州長相挺

北卡大學的招生平權措施被最高法院推翻。(記者王明心／攝影)

纏訟九年的北卡 大學及哈佛招生歧視 案，日前在最高法院裁定兩校錄取政策違反憲法下結束。今後大學不能再以種族作為錄取與否的因素，將對亞裔及白人學生有利。北卡州長庫伯(Roy Cooper)和副州長羅賓遜(Mark Robinson)對裁決結果的反應各異，北卡大學則表示將尊重最高法院的決定。

最高法院6月29日對北卡訴案的投票結果為6：3，對哈佛案的投票結果為6：2，曾任哈佛監察委員會成員的大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)因利益衝突未投票。此結果裁定兩校利用「平權措施」(Affirmative Action)考慮種族因素的招生政策違憲。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在代表多數意見的裁決書中肯定了兩校的政策「用心良苦」，但依然是「以負面的方式考慮種族因素」，並「涉及有關種族的刻板印象」。

兩案均由布魯姆(Edward Blum)創立的「學生公平組織」(Students for Fair Admissions，簡稱SFFA)提訴，最高院在去年1月受理哈佛歧視亞裔案，並把北卡案併列考慮。該組織去年10月在法庭上辯稱，哈佛大學考慮種族因素的招生政策違反了1964年《民權法案》，該法案禁止基於種族、膚色或血統的歧視。

北卡副州長羅賓遜(Mark Robinson)對裁決結果表達支持。(NCAAC提供)

北卡州長庫伯和副州長羅賓遜對裁決的反應各異。庫伯表示此一裁決破壞了美國幾十年來為減少系統性歧視和促進校園多樣性所取得的進展，而校園多樣性是優質教育的重要組成部分。他說北卡的大學領導人現在必須更加努力確保校園裡有不同背景的學生，為北卡和國家培養下一代領導人。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)反對裁決結果。(州長臉書)

本身是非裔的羅賓遜去年曾向聯邦最高法院提交「法庭之友陳述書」 (Amicus brief)，聲援SFFA起訴兩校在錄取過程中，要求亞裔學生具備比其他族裔更高的標準，涉嫌歧視。他在裁決公布後，發信表示此裁決積極推動美國的平等和機會，允許所有北卡學生有機會在高等教育中公平競爭。他為他去年簽署的陳情書感到自豪，將繼續努力確保無論是什麼種族的學生都能在北卡和全國擁有同樣的入學機會。

根據北卡公共廣播電台(WUNC)報導，北卡大學校長Kevin Guskiewicz在發給師生的電子郵件中寫道：「雖然這不是我們所希望的結果，但我們尊重最高法院的決定，並將遵循其指導。」