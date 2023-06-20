駁斥漏洞 喬州州務卿：明年大選後才會更新投票系統

喬州選舉官員駁斥先前聯邦報告中所稱其Dominion投票系統中具有漏洞，表示該系統是安全的，並且將要到2024年之後才會進行更新。(美聯社)

根據美國網路安全和基礎設施安全局(CISA)去年所發布的一份報告指出，Dominion投票 系統中具有一些漏洞，並敦促各地選舉官員「盡快」採取措施降低風險。喬治亞州選舉官員則堅稱該套系統很安全，並且表示要到2024年之後才會更新。

喬州 最高選舉官員、共和黨的州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)的律師最近告訴聯邦法院，他們在2024年總統大選前，將不會安裝Dominion的安全修復程式(security patches)。

喬州選舉官員堅稱，這些漏洞極不可能在真實情況下遭到攻擊。官員還表示，他們已在無需更新系統軟體的情況下，執行了一些安全建議措施。

然而報告指出，喬州比其他任何州都更依賴Dominion軟體，這可能會削弱民眾對其舉行安全選舉能力的信心。

Dominion投票系統去年更新了軟體，以應對CISA報告的作者、密西根大學電腦科學家哈德曼(J. Alex Halderman)指出的漏洞。

但喬州至今尚未實施建議的安全修復程式，「升級系統將是一項艱鉅任務，我們正在評估此項升級的範圍和所需時間，」喬州州務卿辦公室發言人哈辛格(Mike Hassinger)在接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時，做了以上回應。

將安全修復程式更新推遲到2025年，「比什麼都不做更糟糕」，哈德曼警告，「因為對手會注意到喬州將使用這個具有已知漏洞的特定版本軟體，進行總統大選，這給了他們將近18個月的時間準備和部署攻擊。」

喬州官員否認了這些漏洞可能被利用，並稱哈德曼報告中描述的攻擊情況不切實際，「這個系統是安全的，」州務卿辦公室的高級選舉官員斯特林(Gabriel Sterling)在本月稍早的一份新聞稿中表示，保障措施已經到位，以「減輕這些假設情況的發生。」