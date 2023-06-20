州長簽署 北卡線上運動博彩明年合法

州長庫伯(Roy Cooper)簽署將線上運動博彩合法化的法案。(州長臉書)

北卡 州長庫伯(Roy Cooper)日前簽署了州眾議會347號法案，該案允許線上運動博彩，最早可望明年的1月8日起實施，最晚到明年6月中旬將開始運行，這也意味著民眾很快將可以在運動賽事日進行線上投注。

庫伯在夏樂黃蜂隊(Hornets)主場所在地Spectrum Center簽署該項法案，以後黃蜂隊、夏樂足球 俱樂部(Charlotte FC)、黑豹隊(Carolina Panthers)、颶風隊(Carolina Hurricanes)等球隊比賽時，民眾可在比賽日進行線上輸贏投注。

庫伯說，運動博彩在北卡行之有時，新的法案將監管和保護博彩活動，還將開闢更多資金渠道，幫助賭博成癮的群眾。

該項法案在眾議會爭辯數年，上周終於以64對44票通過，將從2024年上半年度開始實施。屆時人們可對職業、大學、電子和業餘體育運動進行投注，也可以對賽馬進行彩池投注，不過，青少年體育項目禁止進行投注。

博彩運營商將按總博彩收入的18%納稅，稅收用於北卡大學(UNC)系統學校和協助賭癮項目。 庫伯表示，該法案將造福該州經濟，他也讚揚兩黨合力通過該法案。

新聞與觀察家報導，北卡賭場Catawba Two Kings Casino表示，該法案將在該州創造新的就業 機會，該賭場計畫提供一個手機App和線上運動博彩平台。

民眾在州長臉書上的留言則大多傾向負面。有人質疑所謂「造福經濟」，其實是使有賭博問題的人賭性更強，收入更少，對經濟更沒幫助；有人說這是在對試圖藉著博彩致富的窮苦家庭徵稅，從窮人那裡拿走更多的錢；有人主張想靠博彩來改善經濟的想法不可思議；還有民眾擔心下注變得更容易，會使賭博更容易成癮；也有嘲諷州長總是否決(veto)州議會提案，這次怎麼不否決了？也有民眾為庫伯喝采，還拱庫伯出馬競選美國總統。