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研究：豐田榮居長壽汽車第一名　可開25萬哩10款最耐用汽車 豐田佔一半 可靠口碑均佳

亞特蘭大訊
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)

根據汽車消費網站iSeeCars最新研究統計顯示，豐田Toyota汽車榮登長壽汽車排行第一。而且在最可能使用到25萬哩里程數的十款汽車中，豐田的就佔了半數。依據綜合所有評鑑指標，得分最高的是豐田Sienna與Avalon。想要買車可洽Atlanta Toyota豐田車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)。

iSeeCars網站根據2012年至2022年間賣出的2億6000輛汽車進行分析，以使用年數對照里程表平均數據，推算特定車款使用到25萬哩的機率為何。整體而言，一般車輛能夠使用到25萬哩的機率為11.8%。而最可能使用到25萬哩的10款車輛為：

＊豐田 4Runner：機率41%

＊雪佛蘭(Chevrolet) Silverado 2500HD：機率41.3%

＊吉姆西(GMC) Sierra 2500HD：機率41.3%

＊豐田Tacoma：機率41.7%

＊本田Pilot：機率42.7%

＊福特(Ford) F-250 Super Duty：機率43.6%

＊豐田Sequoia：機率47.1%

＊豐田Tundra：機率47.9%

＊豐田Land Cruiser：機率47.9%

＊福特F-350 Super Duty：機率49.1%

另外，豐田頗受歡迎的汽車也有不錯表現，像豐田Avalon機率有33.1%。

iSeeCars網站指出，卡車使用壽命長久的原因在於，卡車原本設計就是工作使用的車輛，必須耐用可靠。豐田Land Cruiser與Sequoia的使用壽命與可靠程度向來口碑良好，在這份排行榜上名列前茅並不讓人意外。然而，如果綜合所有評鑑指標，得分最高的是豐田Sienna與Avalon。

此外，根據北美二手車行業的標桿性定價雜誌「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book) 的汽車估價專家評估，豐田汽車在第21屆年度最佳汽車轉售價值排行榜中表現出色，多款型號上榜。其中，豐田北美版的大型皮卡Tundra的保值率最高，五年後平均仍可達原價的73.3%。這款車適合長途旅行，具備多功能性，集合了SUV的越野性能、卡車的載貨能力，以及轎車的舒適性。另一款豐田皮卡車Tacoma也能滿足載人和載貨的需求，五年後轉售價格可達原價的66.0%，在凱利藍皮書排行榜上名列第二。此外，4Runner休旅車以64.4%的五年後轉售價格比率排名第六。

如果想要購買值得信賴的豐田汽車，Atlanta Toyota豐田車行是一個不錯的選擇。該車行位於喬治亞州亞特蘭大東北部華人聚居的Duluth區，靠近I-85公路的104或103出口。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096，附近有大中華超市。該車行的華裔銷售經紀鄒德斌具有多年的汽車銷售經驗，能說英語、國語、粵語等多種語言，深受華裔消費者的喜愛。他以優秀的業績和良好的售後服務屢獲豐田的表揚。

如果想了解更多信息，可以聯繫鄒德斌，手機號碼是678-681-4247，或直接撥打Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。也可以透過網站www.atlantatoyota.com獲得更多詳細資訊。

豐田 汽車 Toyota

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