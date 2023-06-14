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教堂山北卡大21研究所科系 登全美10強

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡大學教堂山分校有21個研究所科系，被評為全美前10名。(記者王明心／攝影)
北卡大學教堂山分校有21個研究所科系，被評為全美前10名。(記者王明心／攝影)

教堂山北卡大學(UNC-Chapel Hill)有21個研究所科系，擠入美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)的全美最佳研究所(Best Graduate Schools)前十名。該校吉林斯全球公共衛生學院(Gillings School of Global Public Health)高居全美206所公衛學院的亞軍，也是該領域排名頂尖的公立學院。

根據該校官網，自1987年美國新聞與世界報導雜誌首次對公衛學院進行排名以來，吉林斯學院一直被評為頂級公衛學院。此次，該學院的公衛科系名列第二名，居公立大學第一名、生物統計學第四名、社會行為第四名、健康政策與管理第四名、流行病學第三名、環境健康科學第七名、醫療保健管理第四名。

該校的護理學院也相當優秀，其中行政管理碩士班第六名、成人老年學碩士班第七名、護理醫生(Nurse Practitioner)家庭科碩士班第三名、護理醫生精神病學科碩士班第三名、行政管理博士班第十名、成人老年學博士班第六名、家庭科博士班第十名、精神病學博士班第四名。

此外，化學分析名列第二名、當地政府管理第二名、地產學第九名、醫學院的初級衛生保健第七名、家庭醫學第三名。

與去年相比，該校研究所今年共有26個科系提高了名次，包括吉林斯全球衛生學院、醫學院、護理學院、藝術與科學學院、教育學院，和Kenan-Flagler商學院的眾多科系。

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