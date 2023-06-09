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冬暖春寒 喬州桃子損失逾9成

【亞特蘭大訊】
由於喬州歷經溫暖冬季但季末又突然凍寒，造成今年其桃子作物損失了90%以上。(Georgia Peach Council臉書)
由於喬州歷經溫暖冬季但季末又突然凍寒，造成今年其桃子作物損失了90%以上。(Georgia Peach Council臉書)

根據喬治亞大學(UGA)園藝系副教授查韋斯(Dario Chavez)表示，由於今年冬季異常溫暖而在冬末春初又經歷一波低溫，喬州今年損失了90%以上的桃子作物。

查韋斯是在接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時，做了以上表示，他說，喬州因為盛產桃子而被暱稱為「桃子州」(Peach State)。根據UGA的數據，喬州通常每年生產超過1.3億磅的桃子，2021年的作物價值接近8500萬元。

根據美國農業部的數據，截至2021年，喬州是美國第三大桃子生產州，僅次於南卡加州。桃子產量居首的加州，是喬州和南卡總和的四倍。而南卡今年也因為極端氣溫，產量降低。

像桃子這樣的作物需要一段溫度在華氏32度到45度之間的「冷藏期」。查韋斯解釋，寒冷氣溫會讓植物進入休眠狀態，就像人類需要睡眠一樣。不同品種的桃子需要不同長短的「冷藏時間」，今年喬州冷藏時間不足，許多桃子品種因此無法生產。

然而今年冬季末、春季初時，寒冷氣溫席捲東南部時，這個問題變得更加嚴重。查韋斯說，部分品種的桃子在3月已經開始開花，寒冷氣候損壞並摧毀了許多早期開花的花朵。

美國國家物候網路(USA National Phenology Network)主任Theresa Crimmins之前曾警告，她說冬季早期溫暖然季末遇寒流，對植物周期會造成破壞。隨著花蕾的發育，許多品種失去了忍受低溫的能力，這意味著寒凍氣候可能會摧毀花朵，使水果等作物容易受到春季凍人天氣的損害。

美國農業部氣象學家Brad Rippey之前告訴CNN，近年來暖冬和春季寒凍的情況變得越來越普遍。例如，2017年3月的嚴重凍結損害了喬州和南卡等州的幾種水果作物，包括桃子、藍莓、蘋果和草莓，造成大約12億元的經濟損失，其中桃子就損失了將近80%。(林淑真)

喬州 南卡 加州

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