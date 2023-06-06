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喬州南大報告：沙凡納Q1經濟放緩

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
報告指出，沙凡納地區的經濟有放緩的跡象。(沙凡納市府臉書)
報告指出，沙凡納地區的經濟有放緩的跡象。(沙凡納市府臉書)

根據喬治亞南方大學(Georgia Southern University)最新的區域經濟監測報告指出，沙凡納(Savannah)地區的經濟有放緩跡象。不過，學者預期其多元化產業，仍將使這座城市在今年下半年一旦遭遇經濟衰退，所受影響也會相對較小。

報告指出，在今年第一季，沙凡納港口的交通放緩，新住宅的建築許可數也比一年前下降了7%。

「沙凡納的經濟繼續放緩，並在今年第一季經歷了擺脫疫情造成的衰退以來的最低幅度的增長，」喬州南方大學經濟學教授多瑪(Michael Toma)說。

他指出，美國經濟可能會在今年下半年經歷衰退。

儘管預期經濟放緩，但多瑪表示，對該港升級的投資以及現代(Hyundai)電動車廠、電池廠和其他物流工廠的招聘，仍有助於該地區發展。

多瑪說，「這些包括現代汽車和供應商的企業，在今年下半年招聘的速度，會很大程度上決定我們今年是『還好』還是『更好』。」

該報告稱，沙凡納的旅遊業仍以溫和的增長引領著該地區，酒店和度假租屋稅收增長了5.2%。

這種增長讓旅遊業者樂觀預測，該行業應可在潛在的衰退中倖存下來。

許多遊客選擇駕車前往此地而非乘飛機。「在經濟低迷時期，民眾首先會捨棄的事情之一就是航空旅行。但我們仍然有很多訪客，大多來自附近的支線市場(feeder markets)，他們住得夠近，可以開車前來而不需坐飛機，」旅遊領導委員會(Tourism Leadership Council)主席兼首席執行長歐文斯(Michael Owens)說。

即使是今年稍晚出現經濟問題，多瑪說，沙凡納的多元化產業，將使這座城市相對不受經濟衰退的影響。

「由於我們在物流、開發和建築業就業方面持續增長，以及旅遊業的增長目前相當穩固，沙凡納在這次預計衰退中將相對平穩。」

即使預計經濟會下滑，多瑪說沙凡納在許多季度的表現，都優於喬州整體經濟。

喬州 就業 疫情

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