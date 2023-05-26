北美10大會議地 亞特蘭大位居第6

根據Cvent的「2023年北美十大會議目的地排名」顯示，亞特蘭大 位居第六位。不過，自Cvent上次於2019年發布排名以來，亞城的排名下降了兩位。

根據會議、活動和酒店技術提供廠商Cvent的分析顯示，北美會議的首選地為佛州奧蘭多，田納西州 納許維爾(Nashville)排名第二。第三至第五位分別為：加州 聖地牙哥、內華達州賭城，以及伊利諾州芝加哥。

Cvent行銷高級副總裁Stacey Fontenot表示，該榜單著重於採用新科技的酒店及場地，用來吸引活動規畫人員，加強其銷售和行銷工作。

各類會議一直是亞特蘭大旅遊業很重要的組成部分。例如，極客文化大會MomoCon於近日在亞城市中心的喬治亞世界會議中心(GWCC)開幕。

Cvent指出，亞城許多會議所在的酒店位於市中心，具有良好的可步行性。亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場及其與公交系統MARTA的連接也為其加分。

據Cvent的報告指出，亞城擁有195家酒店和390萬平方呎的會議空間。

此外，新的房地產開發也可以增強當地的會展業。興建中的Signia by Hilton Atlanta酒店靠近Mercedes-Benz體育場和喬州世界會議中心，已經有來自大中型企業集團的會議及活動預訂。建成後，將成為該市第六大酒店，擁有超過10萬平方呎的會議和活動空間。

亞特蘭大的多家酒店也登上了Cvent的北美250強會議酒店名單。其中，Omni Atlanta Hotel at CNN Center排名最高，名列第38位。緊隨其後的是Hilton Atlanta(第71位)、Hyatt Regency Atlanta(第79位)、Loews Atlanta Hotel(第90位)和Atlanta Marriott Marquis(第94位)。

完整名單可查看：https://shorturl.at/tBKRW