我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

北美10大會議地 亞特蘭大位居第6

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據Cvent的「2023年北美十大會議目的地排名」顯示，亞特蘭大位居第六位。不過，自Cvent上次於2019年發布排名以來，亞城的排名下降了兩位。

根據會議、活動和酒店技術提供廠商Cvent的分析顯示，北美會議的首選地為佛州奧蘭多，田納西州納許維爾(Nashville)排名第二。第三至第五位分別為：加州聖地牙哥、內華達州賭城，以及伊利諾州芝加哥。

Cvent行銷高級副總裁Stacey Fontenot表示，該榜單著重於採用新科技的酒店及場地，用來吸引活動規畫人員，加強其銷售和行銷工作。

各類會議一直是亞特蘭大旅遊業很重要的組成部分。例如，極客文化大會MomoCon於近日在亞城市中心的喬治亞世界會議中心(GWCC)開幕。

Cvent指出，亞城許多會議所在的酒店位於市中心，具有良好的可步行性。亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場及其與公交系統MARTA的連接也為其加分。

據Cvent的報告指出，亞城擁有195家酒店和390萬平方呎的會議空間。

此外，新的房地產開發也可以增強當地的會展業。興建中的Signia by Hilton Atlanta酒店靠近Mercedes-Benz體育場和喬州世界會議中心，已經有來自大中型企業集團的會議及活動預訂。建成後，將成為該市第六大酒店，擁有超過10萬平方呎的會議和活動空間。

亞特蘭大的多家酒店也登上了Cvent的北美250強會議酒店名單。其中，Omni Atlanta Hotel at CNN Center排名最高，名列第38位。緊隨其後的是Hilton Atlanta(第71位)、Hyatt Regency Atlanta(第79位)、Loews Atlanta Hotel(第90位)和Atlanta Marriott Marquis(第94位)。

完整名單可查看：https://shorturl.at/tBKRW

亞特蘭大 加州 田納西州

上一則

新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供

延伸閱讀

亞特蘭大中華文化學校 歡送6畢業生

亞特蘭大中華文化學校 歡送6畢業生
台灣僑委會委員長6月訪亞城 6日全僑歡迎晚宴

台灣僑委會委員長6月訪亞城 6日全僑歡迎晚宴
亞特蘭大淨宗6月2日三天法會　和尚悟行法師主法 歡迎大眾參加

亞特蘭大淨宗6月2日三天法會　和尚悟行法師主法 歡迎大眾參加
亞特蘭大中校40周年暨畢業典禮 歡送2生

亞特蘭大中校40周年暨畢業典禮 歡送2生
全美哄抬房價 亞城最嚴重

全美哄抬房價 亞城最嚴重
演唱會吸人潮 MARTA上周末乘客近14萬

演唱會吸人潮 MARTA上周末乘客近14萬

熱門新聞

29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

2023-05-19 02:15

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？