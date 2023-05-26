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FASCA亞城分會 歡送4畢業生

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
當天參與的FASCA學員、諮詢導師以及嘉賓們。(記者林昱瑄／攝影)
當天參與的FASCA學員、諮詢導師以及嘉賓們。(記者林昱瑄／攝影)

海外青年文化志工(FASCA)亞特蘭大分會日前在亞特蘭大僑教中心舉行期末報告及選舉，並歡送黃恩玓、彭荺庭、譚筳妤以及簡佳禾四位畢業生。

僑教中心主任歐宏偉表示，謝謝諮詢導師及家長一年來的支持，還有學員們持續不斷的努力，並勉勵學員們繼續宣揚台灣文化。他也說，畢業不是結束，未來四位畢業生還將成為Senior FASCA，歡迎回來貢獻心力，幫助學弟妹。

畢業生也輪流上台致感言。今年擔任FASCA副會長負責會員事務的彭荺庭說，兩年來學習到了許多技能，包括在公眾演說技巧及生活技能等，都讓她突破自我以往超級害羞的個性。她說，很感謝FASCA給予的機會以及師長們的教誨，這些技能都將伴隨她進入大學。

簡佳禾在FASCA內擔任舞獅隊要角。他感謝一手促成FASCA的所有人士，他說這是他所參加過最獨特有趣的社團。他憶起剛參加FASCA時，有許多起起伏伏，但幸虧有團員們陪伴，交了很多好朋友，學習到許多技能，讓他更了解自己，成為更好的人。

譚筳妤表示她在FASCA期間與台灣甲仙國中英語教學的經驗中學習許多，包括中文更加精進，以及準備教學素材並與他人合作等。FASCA對於公共演說的磨練，讓她增進溝通技巧，表達更加精準。參與各種文化活動也使她了解與自己血緣相關的傳統，因而更了解自我並更有自信。

過去兩年擔任FASCA亞城分會會長的黃恩玓表示，過去兩年經歷了很多挑戰，嘗試了許多新事物，學習到了除了自己以及父母的原生文化外，更精進了公共演說及溝通技巧以及如何籌辦活動。她也在此交到了許多背景相似的朋友，這將會是一輩子的情誼。她希望在座學員們繼續在FASCA學習新知、挑戰自我。

學員Eric Xu當天還演出大提琴，並推出小組活動以及舞蹈表演。學員們中午也學習包潤餅，並選出了新一年度的幹部。

僑務委員陸復泰(右)頒發頒發畢業證書予簡佳禾。(記者林昱瑄╱攝影)
僑務委員陸復泰(右)頒發頒發畢業證書予簡佳禾。(記者林昱瑄╱攝影)
學員Eric Xu演出大提琴。(記者林昱瑄／攝影)
學員Eric Xu演出大提琴。(記者林昱瑄／攝影)
世華婦女協會亞城分會理事呂怡蓉(左)代表頒發畢業證書予譚筳妤。(記者林昱瑄／攝影...
世華婦女協會亞城分會理事呂怡蓉(左)代表頒發畢業證書予譚筳妤。(記者林昱瑄／攝影)
歐宏偉(左)頒發畢業證書予黃恩玓。(記者林昱瑄╱攝影)
歐宏偉(左)頒發畢業證書予黃恩玓。(記者林昱瑄╱攝影)
僑務委員張崧軒(左)頒發頒發畢業證書予彭荺庭。(記者林昱瑄╱攝影)
僑務委員張崧軒(左)頒發頒發畢業證書予彭荺庭。(記者林昱瑄╱攝影)
今年的四位畢業生：(右三起)簡佳禾、譚筳妤、彭荺庭及黃恩玓，以及諮詢導師牛中怡(...
今年的四位畢業生：(右三起)簡佳禾、譚筳妤、彭荺庭及黃恩玓，以及諮詢導師牛中怡(右一)、戴念華(右二)以及范琪君(左一)。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大

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