FASCA亞城分會 歡送4畢業生

當天參與的FASCA學員、諮詢導師以及嘉賓們。(記者林昱瑄／攝影)

海外青年文化志工(FASCA)亞特蘭大 分會日前在亞特蘭大僑教中心舉行期末報告及選舉，並歡送黃恩玓、彭荺庭、譚筳妤以及簡佳禾四位畢業生。

僑教中心主任歐宏偉表示，謝謝諮詢導師及家長一年來的支持，還有學員們持續不斷的努力，並勉勵學員們繼續宣揚台灣文化。他也說，畢業不是結束，未來四位畢業生還將成為Senior FASCA，歡迎回來貢獻心力，幫助學弟妹。

畢業生也輪流上台致感言。今年擔任FASCA副會長負責會員事務的彭荺庭說，兩年來學習到了許多技能，包括在公眾演說技巧及生活技能等，都讓她突破自我以往超級害羞的個性。她說，很感謝FASCA給予的機會以及師長們的教誨，這些技能都將伴隨她進入大學。

簡佳禾在FASCA內擔任舞獅隊要角。他感謝一手促成FASCA的所有人士，他說這是他所參加過最獨特有趣的社團。他憶起剛參加FASCA時，有許多起起伏伏，但幸虧有團員們陪伴，交了很多好朋友，學習到許多技能，讓他更了解自己，成為更好的人。

譚筳妤表示她在FASCA期間與台灣甲仙國中英語教學的經驗中學習許多，包括中文更加精進，以及準備教學素材並與他人合作等。FASCA對於公共演說的磨練，讓她增進溝通技巧，表達更加精準。參與各種文化活動也使她了解與自己血緣相關的傳統，因而更了解自我並更有自信。

過去兩年擔任FASCA亞城分會會長的黃恩玓表示，過去兩年經歷了很多挑戰，嘗試了許多新事物，學習到了除了自己以及父母的原生文化外，更精進了公共演說及溝通技巧以及如何籌辦活動。她也在此交到了許多背景相似的朋友，這將會是一輩子的情誼。她希望在座學員們繼續在FASCA學習新知、挑戰自我。