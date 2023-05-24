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全美最宜居 北卡三角區排第三

記者王明心／北卡羅來納州報導
由洛麗(圖由順時針起)、杜倫、教堂山組成的三角地區位居全美最宜居第3名。 (記者王明心／攝影)
由洛麗(圖由順時針起)、杜倫、教堂山組成的三角地區位居全美最宜居第3名。 (記者王明心／攝影)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)上周公布了2023至2024年全美最宜居之地，北卡三角地區位居第三，夏樂(Charlotte)排名第八。

該雜誌分析了全美150個都市區，根據每個都市區的負擔能力、生活質量、吸引力、就業市場，以及居住在當地的價值和人們的居住意願，排出全美最宜居之地。

與往年不同的是，今年排名計算中增加了幾個因素，包括價格平價(price parity)、極端天氣風險和恢復力、氣候溫和程度。該雜誌表示，由於美國許多人都面臨住房負擔能力問題，如今在家工作的選擇也變得更加普及，人們選擇居住地時，更加關注能享受生活的能力，而不是公司所在地。

該調查報告指出，由洛麗(Raleigh)、杜倫(Durham)、教堂山(Chapel Hill)組成的三角地區以其研究和科技園區和大學競爭力而聞名。當地居民年輕、友善、多元化且受過良好教育，喜歡在當地的餐廳用餐，並在眾多的小型釀酒廠中品嘗精釀啤酒。該地還有美麗綠地、老少咸宜的博物館，以及不斷發展的藝術與音樂活動。

當地人口203萬4246人，房價中值43萬6616元、月租中位數1197元、年齡中位數37歲、平均年薪6萬1758元，並以強勁的就業增長和高生活品質吸引新居民移入。

除了排名全美最宜居地第三名外，當地也同時被該雜誌選為北卡最宜居之地首選、全美最佳生活品質第13名、最快速成長城市第21名，最佳退休地第29名。

該調查稱夏樂為「一座同時具有古老南方和現代國際大都會影響的城市」，是僅次於紐約市的美國第二大銀行業中心，擁有摩天大樓，但南方魅力依然鮮活。

夏樂和紐約一樣有強大的經濟特徵，但城市乾淨宜人，沒有垃圾和塗鴉，街道和郊區也有自己的風格。

當地人口262萬5282人，房價中值40萬6169元、月租中位數1147元、年齡中位數37歲、平均年薪5萬7270元。

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