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萬珍如嚮往自由呼吸 凱瑞藝術中心展出

記者王明心／北卡羅來納州報導
裝置藝術家萬珍如舉辦個展「嚮往自由呼吸」。(記者王明心／攝影)
裝置藝術家萬珍如舉辦個展「嚮往自由呼吸」。(記者王明心／攝影)

裝置藝術家萬珍如的「嚮往自由呼吸」(Yearning to Breathe Free)目前正在凱瑞藝術中心(Cary Arts Center)展出，以物為隱喻，表達人類對自然災害、病毒、人為悲劇的體驗。

萬珍如表示，個展名稱來源於自由女神像上的14行詩，藉以抒發人類對周遭悲劇所造成的流離失所、信仰扭曲，想要找到生存方向的渴望。她利用織衣、絲印、手縫、機繡、構造等多種紡織手法，對物品進行變換，表現人類內心的渴望、失落、束縛、混亂。

受到60年前父親寫給母親的情書和台灣夜市「撈魚」遊戲的啟發，她以絲網印刷、自造紙張，和燒蝕的手寫文字，創作「撈月圓夢」(Catching the Moon and Broken Dream)，隱喻她對人生抱負和幸福定義的探索。

看到俄烏戰爭圖片中，到處戰火廢墟和錯置物體，她用劇院廢棄的座椅扶手、街上撿來的物品，和平日的收集，創作了「在混亂世界中平衡」(Leveling in the Disrupted World)。絲綢紗吊掛的末端是一隻隻腳型，傳達人類在這些混亂中追求平衡的渴望。

「當魚相信自己是龍」(When Fish Believe They are Dragons)的靈感來自成語「鯉躍龍門」。她用不同材料做成魚的形狀，每條魚下面粘貼一項魚嚮往的代表物，如芭比鞋、皮帶、獎杯部件、鏡子等，象徵華人父母希望他們的孩子即使出生是魚，但有一天能跳得夠高，躍入龍門。

該展覽即日起至7月8日止，地點：101 Dry Avenue, Cary 27611。開放時間為周一至周四早上9時至晚上10時，周五與周六早上9時至晚上10時30分，周日下午1時至6時。

「在混亂世界中平衡」傳達人類在這些混亂中追求平衡的渴望。(記者王明心／攝影)
「在混亂世界中平衡」傳達人類在這些混亂中追求平衡的渴望。(記者王明心／攝影)
「撈月圓夢」受父親寫給母親的情書和台灣夜市「撈魚」遊戲的啟發。(記者王明心／攝影...
「撈月圓夢」受父親寫給母親的情書和台灣夜市「撈魚」遊戲的啟發。(記者王明心／攝影)
萬珍如(右)向遊客講解她的作品構思。(記者王明心／攝影)
萬珍如(右)向遊客講解她的作品構思。(記者王明心／攝影)
「當魚相信自己是龍」的靈感來自成語「鯉躍龍門」。(記者王明心／攝影)
「當魚相信自己是龍」的靈感來自成語「鯉躍龍門」。(記者王明心／攝影)

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