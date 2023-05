萬珍如嚮往自由呼吸 凱瑞藝術中心展出

裝置藝術家萬珍如舉辦個展「嚮往自由呼吸」。(記者王明心/攝影)

裝置藝術家萬珍如的「嚮往自由呼吸」(Yearning to Breathe Free)目前正在凱瑞藝術中心(Cary Arts Center)展出,以物為隱喻,表達人類對自然災害、病毒、人為悲劇的體驗。

萬珍如表示,個展名稱來源於自由女神 像上的14行詩,藉以抒發人類對周遭悲劇所造成的流離失所、信仰扭曲,想要找到生存方向的渴望。她利用織衣、絲印、手縫、機繡、構造等多種紡織手法,對物品進行變換,表現人類內心的渴望、失落、束縛、混亂。

受到60年前父親寫給母親的情書和台灣夜市「撈魚」遊戲的啟發,她以絲網印刷、自造紙張,和燒蝕的手寫文字,創作「撈月圓夢」(Catching the Moon and Broken Dream),隱喻她對人生抱負和幸福定義的探索。

看到俄烏戰爭圖片中,到處戰火廢墟和錯置物體,她用劇院廢棄的座椅扶手、街上撿來的物品,和平日的收集,創作了「在混亂世界中平衡」(Leveling in the Disrupted World)。絲綢紗吊掛的末端是一隻隻腳型,傳達人類在這些混亂中追求平衡的渴望。

「當魚相信自己是龍」(When Fish Believe They are Dragons)的靈感來自成語「鯉躍龍門」。她用不同材料做成魚的形狀,每條魚下面粘貼一項魚嚮往的代表物,如芭比鞋、皮帶、獎杯部件、鏡子等,象徵華人 父母希望他們的孩子即使出生是魚,但有一天能跳得夠高,躍入龍門。