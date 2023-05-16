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北卡洛麗機場旁 將首見三層樓加油站

記者王明心／北卡羅來納州報導
室外是殼牌(Shell)加油站，室內已有多家餐廳入駐。(記者王明心／攝影)
室外是殼牌(Shell)加油站，室內已有多家餐廳入駐。(記者王明心／攝影)

北卡三角地區月底將迎來一個集加油站、便利店、美食廣場、辦公室於一身的三層樓加油站。業者宣稱此設計為全美首創。

名為RDU Galleria的加油站位於莫里斯威爾(Morrisville)的航空大道(Aviation Parkway)旁，距離洛麗—杜倫國際機場(RDU)僅一哩。除了有16個加油汽氣泵外，還有一棟看來像辦公樓的三層樓建築物。

美國第一家三層樓的加油站，由Kishor Kaneria(中)和兄弟一起開發。(...
美國第一家三層樓的加油站，由Kishor Kaneria(中)和兄弟一起開發。(記者王明心／攝影)

建築物的一樓是個大型便利店和美食廣場，有Gloria Jean's咖啡、Pizza Hut、Which Wich、Wayback Burgers等餐廳進駐，還有一個帶24個水龍頭的葡萄酒和啤酒吧。二、三樓是辦公室空間，共有2萬3000平方呎。現在三樓已被一家大公司包下。

業主肯內瑞亞(Kishor Kaneria)來自印度，這個加油站由他們家四個兄弟擁有。他說他們並非見過類似的加油站，而是憑空想出這個新設計，「是全美第一家」。

四兄弟幾年前買下這塊地後，一直腦力激盪要做什麼用途。因著離機場近，最後他們決定開一家與機場有關又與眾不同的加油站。建造工程早在2019年3月就開始，但因疫情而延誤至今。

室內和室外用餐區。(記者王明心／攝影)
室內和室外用餐區。(記者王明心／攝影)

他說希望加油站不僅讓車子加油，也能給遊客加油。他們的美食廣場可讓打算登機、接機、下飛機的人休息進食。一樓有室內和室外用餐區、航班抵達和起飛屏幕，還有大型電視，「即使不旅行，跟朋友來這裡吃喝聊天也很好」。

有如機場般的航班抵達和起飛屏幕、水瓶補水機、雙人用乾手機。(記者王明心／攝影)
有如機場般的航班抵達和起飛屏幕、水瓶補水機、雙人用乾手機。(記者王明心／攝影)

一樓的商店區除了賣零食、飲料外，也賣旅行用品，以防旅客最後一分鐘發現忘了帶東西也可補充。他說這麼大的建築物只用了一層樓有點可惜，於是又蓋了二樓和三樓的辦公室空間，各有獨立的入口。

肯內瑞亞很驕傲地指著花崗岩牆壁、3D瓷磚、免滑台階等建材，表示這些都不會在一般加油站看到，「都是從印度進口的」。談到移民創業，他說「努力工作是獲得成功的途徑」。

加油站 機場 美食

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