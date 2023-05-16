解決槍枝暴力 喬州民主黨提3訴求

逾百位民主黨及希望縮緊槍枝規定的民眾，日前在喬州州議會呼籲召開特別會議，審議法案以減少槍枝暴力。(美聯社)

對於尋求收緊喬治亞州槍枝法律的人來說，目前的問題為如何改變共和黨 的想法或其多數席位。日前，民主黨 人和100多名希望改變州政府對槍枝寬容態度的民眾，聚集在州議會大廈，眾議會民主黨人也發布了一封由71名成員簽署的信函，呼籲州長召開特別會議，審議他們認為能減少槍枝暴力的法案。

近日喬州 槍案持續發生，日前在亞特蘭大城中區(midtown)一家診所發生槍擊事件，造成一死四傷外；喬州南部Moultrie也發生槍擊，一名男子先槍殺了母親及祖母，並至工作地點殺死經理然後自戕。

「喬州槍枝暴力盛行，我們需要有緊急的回應對策，」民主黨眾議會少數黨領袖貝弗利(James Beverly)說。「如果身為共和黨的喬州領袖不能領導我們，未來還會有人因槍擊喪生。」

民主黨強調三個議題：希望對所有槍枝購買進行背景調查，包括私人銷售；希望要求持槍者將槍枝鎖在家裡；並希望法院能夠暫時沒收對自己或他人構成危險者的槍枝。

但目前並無跡象表明，共和黨州長坎普(Brian Kemp)或在參眾兩會占多數的共和黨領導，準備在2024年之前做出任何立法的回應；屆時所有州議員都將競選連任。坎普、眾議會議長伯恩斯(Jon Burns)，以及副州長瓊斯(Burt Jones)的發言人對此都未發表回應。

在民主黨主持的記者會上，槍枝及家暴倖存者Janet Paulson秀出她的隱蔽攜槍許可證，她呼籲召開特別會議來解決槍枝暴力問題。(Matthew Pearson/WABE 來自美聯社)(美聯社)

坎普在2018年贏得共和黨內初選，同時他在電視廣告中揮舞著槍枝。2022年，當面臨黨內初選挑戰者時，坎普通過了法案，允許喬州人在沒有許可證下可在公共場合攜帶槍枝。

雖然民主黨人表示民調顯示多數公眾支持他們，但坎普仍輕鬆贏得連任，連同州層級選舉也是共和黨大勝。共和黨人透過重新畫分選區，鞏固了其立法多數席位，幾乎沒有共和黨人面臨民主黨的嚴峻挑戰。

所有這些都指向喬州分裂的政治局面。民主黨可贏得整個喬州，如同拜登在2020年獲勝，以及民主黨在2021年和2022年在聯邦參議院的三場勝利；但該州仍舊受到共和黨的牢牢控制。

因此，民主黨人必須說服一些共和黨人以反對擁槍權的遊說。民主黨參議員帕倫特(Elena Parent)表示，正努力與共和黨人交涉並聽取其意見，「以找到一些有助於解決立法問題的前進道路。」

對此，喬州主要的槍枝權支持者並不擔心。擁槍組織GA2A的執行董事亨利(Jerry Henry)預測，現在到2024年大選間，可能發生的是共和黨議員進一步放寬槍枝法律。例如，該組織希望取消在喬州教堂裡攜槍的門檻。

目前至少有一些共和黨選民支持民主黨此舉。亞特蘭大的希爾(Ashley Hill)參加了集會，她是新興組織「共和黨變革媽媽」(Republican Moms for Change)的一員。她說，3月份納許維爾(Nashville)小學槍擊造成六死後，她覺得應該對管制槍枝採取行動了。