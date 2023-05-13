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ZBS POS餐館電腦公司斥資百萬美元 併購GDC廣達電腦公司

亞特蘭大訊
ZBS POS提供一站式消費體驗的各類產品。(ZBS提供)
ZBS POS提供一站式消費體驗的各類產品。(ZBS提供)

ZBS POS是一家2010年成立於美國亞特蘭大的餐館電腦、刷卡過帳公司。近日，宣佈已併購2005年成立於紐約的廣達電腦公司（GDC），此次交易涉及數百萬美元的資金，並將使得ZBS POS公司成為北美餐館和零售電腦系統市場的重要領先者之一。

ZBS POS公司作為北美領先的餐館和零售電腦系統供應商之一，擁有超過10萬家客戶和10多個辦公室，服務於全美50個州和地區，累計處理刷卡過帳金額超過$50億美金。

此次收購將使ZBS POS迅速擴大在美國市場的影響力，同時還可以獲得GDC的成熟技術和人才隊伍，也將對ZBS POS公司的業務增長和創新方面產生積極影響。

「我們非常高興能夠歡迎GDC加入ZBS POS大家庭，」ZBS POS首席執行官Kevin Zhao表示。「他們在餐廳電腦系統方面的寶貴經驗，再加上我們在行業領先的技術和專業知識，將使我們能夠給客戶提供更多樣的選擇和全面的解決方案。」

GDC作為北美的老字型大小電腦品牌已經經營了近20年，並以提供簡單可靠的點餐系統而聞名。他們的旗艦產品GDC POS系統廣泛應用於美國各地的亞洲菜系餐廳，尤其是中餐和速食領域。根據收購協定，GDC將成為ZBS POS的全資子公司。交易的財務詳情未披露。

 ZBS POS公司的管理團隊對此次收購表示非常興奮，並表示將在未來幾個月內全力推動整合工作，並進一步提高公司的產品線和客戶滿意度。

自併購以來，ZBS POS致力於為全美商家提供一站式消費體驗。光是商業電腦就有三種選擇，分別是GDC、KwickPOS和Clover，每一款都為不同類型的商家精心打造。是目前市面上唯一一家提供多種商業電腦選擇的金融科技公司。商家在選定商業電腦后，還可直接接入ZBS POS的信用卡刷卡過賬服務，更有送餐機器人，監控系統，精美網站設計，私人定製電視功能表/禮品卡等服務可選擇。ZBS POS全面實現商業經營一站式服務，幫助營業者實現營業高效率，操作高科技，投資高回報。

GDC POS系統是廣泛應用於美國各地亞洲菜系餐廳的旗艦產品。(ZBS提供)
GDC POS系統是廣泛應用於美國各地亞洲菜系餐廳的旗艦產品。(ZBS提供)
ZBS POS位於亞特蘭大百福大道(Buford Hwy)的辦公室。(ZBS提供...
ZBS POS位於亞特蘭大百福大道(Buford Hwy)的辦公室。(ZBS提供)
ZBS POS二維碼。(ZBS提供)
ZBS POS二維碼。(ZBS提供)
ZBS POS服務商家超過上萬家。(ZBS提供)
ZBS POS服務商家超過上萬家。(ZBS提供)

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