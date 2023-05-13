ZBS POS餐館電腦公司斥資百萬美元 併購GDC廣達電腦公司

ZBS POS提供一站式消費體驗的各類產品。(ZBS提供)

ZBS POS是一家2010年成立於美國亞特蘭大 的餐館電腦、刷卡過帳公司。近日，宣佈已併購2005年成立於紐約的廣達電腦公司（GDC），此次交易涉及數百萬美元的資金，並將使得ZBS POS公司成為北美餐館和零售電腦系統市場的重要領先者之一。

ZBS POS公司作為北美領先的餐館和零售電腦系統供應商之一，擁有超過10萬家客戶和10多個辦公室，服務於全美50個州和地區，累計處理刷卡過帳金額超過$50億美金。

此次收購將使ZBS POS迅速擴大在美國市場的影響力，同時還可以獲得GDC的成熟技術和人才隊伍，也將對ZBS POS公司的業務增長和創新方面產生積極影響。

「我們非常高興能夠歡迎GDC加入ZBS POS大家庭，」ZBS POS首席執行官Kevin Zhao表示。「他們在餐廳電腦系統方面的寶貴經驗，再加上我們在行業領先的技術和專業知識，將使我們能夠給客戶提供更多樣的選擇和全面的解決方案。」

GDC作為北美的老字型大小電腦品牌已經經營了近20年，並以提供簡單可靠的點餐系統而聞名。他們的旗艦產品GDC POS系統廣泛應用於美國各地的亞洲菜系餐廳，尤其是中餐和速食領域。根據收購協定，GDC將成為ZBS POS的全資子公司。交易的財務詳情未披露。

ZBS POS公司的管理團隊對此次收購表示非常興奮，並表示將在未來幾個月內全力推動整合工作，並進一步提高公司的產品線和客戶滿意度。