北卡華聯說故事比賽 華二代表現優異

華聯會長江俞霖(左)和主持人周薇。(記者王明心／攝影)

北卡華人 聯合會(CAFA)為鼓勵華二代使用華語，近日陸續舉辦「故事大王&以詩會友比賽」、「童聲鄉情」中文歌曲大賽、「我的家」繪畫比賽。前二者於6日在北卡佛光山舉行總決賽。

華聯幾年前成立「華聯星工場」，舉辦以上比賽活動，為北卡華二代青少年提供舞台，協助發掘和展示才華，打造明日之星。今年參賽者有的是自第一屆開始就參與的老手，有的則是初試身手。無論資歷如何，家長和學童莫不全力以赴，表現優異，觀賽觀眾也樂在其中。

當天比賽由三角地區王牌主持人周薇全場導引。最資深的說故事比賽今年是第三年舉辦，共分4至7歲幼兒組、8至12歲少兒組、13至17歲少年組。參賽作品依年齡各有不同，從童話、民間傳說、科學見聞、歷史故事，到長篇詩詞朗誦等。許多參賽者的服裝道具配合作品內容，加上生動表情、手勢，口齒清晰、生動自然的描述，甚至隨著故事角色轉變而變換口音，十分精彩。

評委陣容也很堅強，包括佛光山監寺妙舟法師、北卡大學東亞文化合作研究員劉莉莉、Amberly Academy首席執行長王芳、登峰學園創辦人張濤、凱瑞中文學校李嘉、教堂山中文學校閩虹霞、洛麗漢語學校肖倫。

提供場地的佛光山監寺妙舟法師表示，開山祖師星雲大師一直很重視文化與教育 ，也將文化、教育訂為佛光山發展的主要宗旨。他們很高興能夠參與此活動，讓海外的華人子女能學習自己的文化，並且透過講述真善美的故事，從中提升品格，為社會培養有三好精神的未來棟樑。她對當天參賽者個個字正腔圓，連最小的5歲參賽者都台風穩健，留下深刻印象，表示很想給每位參賽孩子都評為第一名。

非凡假期和北卡書友會協辦此次比賽，前者提供金錢贊助，後者提供獎品贊助。北卡書友會表示說故事可讓孩童在有趣輕鬆的氛圍中將語言有效組合和表達，有益閱讀和寫作，很高興能略盡微薄之力。

華聯會長江俞霖說很開心看到每年都報名的小朋友一年比一年長大且進步。