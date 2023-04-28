中華啦啦隊慶功宴 佛州僑界賀佳績

中華隊頒發感謝狀給贊助慶功宴的駐邁經文處和第一銀行。左起郭銘勻、張育銓、周啟宇、高健智及廖志華。(記者陳文迪/攝影)

2023年ICU世界啦啦隊錦標賽及第一屆ICU國際啦啦隊杯圓滿落幕，中華台北啦啦隊今年以四組105人的陣容參賽，獲得二銀一金佳績。佛州 僑界日前在Golden Corral餐廳舉行「歡迎感恩慶功宴」，隊員與僑界人士近160人與會，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇及僑務秘書劉敏如也到場與會。

該慶功宴由駐邁經文處與第一銀行贊助。活動由啦啦隊協會秘書長廖志華主持，周啟宇祝賀啦啦隊榮獲一金二銀，為台灣爭光；並頒發教育部 體育署署長鄭世忠的賀電給中華民國台灣競技啦啦隊協會理事長張育銓，以及首度參賽獲銀牌的特奧組苗栗特校，由校長周敦懿代表接受。

苗栗特校學生代表贈送禮袋給經文處，周啟宇（右二）回贈台灣黑熊馬克杯。左二校長周敦懿，右一劉敏如。(記者陳文迪/攝影)

此次苗栗特校提早到賽場熟悉環境，周敦懿為此感謝北加 及當地僑界提供贊助並致贈禮物。張育銓則代表全員感謝僑胞的支持鼓勵，不但到場加油，還贊助比賽期間的交通、餐點及便當，讓中華隊沒有後顧之憂。尤其，今年團隊多達105人，大會沒有提供機場到旅館的接駁巴士，但僑胞們一樣熱情贊助便當和六趟巴士車資，讓隊員們十分感恩僑胞們的溫暖和鄉情。

中華台北啦啦隊歡迎感恩慶功宴活動現場一景。(記者陳文迪／攝影)

張育銓也代表該會全員頒發感謝狀給贊助僑胞，包括贊助慶功宴的駐邁辦事處和第一銀行經理高健智，統籌特奧組賽前支援的北加Lydia Weng，贊助賽期便當及餐飲的僑務委員徐彩惠，僑務諮詢委員王成章、楊喬生，僑務促進委員楊琇雅、詹翠華、莊杏珠、林哲光與奧維多中文學校校長簡雅琪，僑務顧問黃毅敏，佛州中華學人協會會長穆椿榮及奇士美華人協會會長嚴培達。

2023-ICU世界啦啦隊錦標賽中華隊特奧組獲銀牌，駐邁經文處處長周啟宇（右二）頒發教育部體育署署長鄭世忠的賀電給苗栗特校校長周敦懿（左二）。左一僑務諮詢委員楊喬生，右一張育銓。(記者陳文迪/攝影)

國際佛光會佛州協會副會長鐘秀蘭贊助水果，佛州急難救助協會會長梁桂台贊助飲料及餅乾等，僑務促進委員孟淳仁、黎艷瓊夫婦，鄧志安及奧蘭多天籟聯誼會會長許瑤裁贊助交通車；巴士贊助者Crystal Photonics老闆翟懷慈，創新旅行社，佛州華商總會會長牛淑華，僑務顧問薛正凱，大奧蘭多台灣商會及該會榮譽會長廖唯志，理事陳麗君，張熙增；此外還有僑務促進委員劉翠英、台商顧問徐國玲、蕭維儒、江昭瑢、盧佩玲、洪月珠、曹美鳳等，以及IICA國際文化藝術學苑的雜項贊助。

中華隊頒發感謝狀給2023世界錦標賽贊助中華隊巴士車資的僑胞。左起啦協理事長張育銓，薛正凱、周皇任、翟懷慈、牛淑華、廖唯志。（記者陳文迪/攝影) 第一銀行特別準備提袋送給中華隊全員，裡面還有台商理事濮嘉和贈送的佛州紀念帽。後排左起張育銓、高健智及周啟宇。(記者陳文迪/攝影)