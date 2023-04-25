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暑期需求大 喬州食物銀行忙備糧

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
暑期將至，喬州食品銀行和其他非營利組織正為此預做準備，以便為學童們提供膳食。(Feeding Georgia臉書)
暑期將至，喬州食品銀行和其他非營利組織正為此預做準備，以便為學童們提供膳食。(Feeding Georgia臉書)

自去年夏天聯邦補充營養援助計畫(SNAP，又稱糧食券)福利縮減以來，成千上萬的喬治亞州民眾求助於當地的食品銀行，以確保在疫情期間免於飢餓。而隨著暑假逼近，學校將關閉，屆時許多兒童和青少年可能沒有地方吃飯，喬州食品銀行和其他非營利組織正為此做準備，希望為學童們提供充分膳食。

自去年6月以來，超過77萬名喬州人因無法透過SNAP獲得額外的Pandemic-EBT福利，導致許多低收入家庭的雜貨購物預算減少了40%。

今春之前，喬州也已停止提供加強型SNAP福利，因為州官員拒絕申請將該計畫延長至本學年。

現在，其他來自政府的資源正被分配給喬州各地的食品銀行，包括總計3800萬元的聯邦資金，提供給包括America's Second Harvest of Coastal Georgia、亞特蘭大社區食品銀行和喬州山區食品銀行等。

根據左傾的喬州預算和政策研究所(Georgia Budget and Policy Institute)的數據，由於通貨膨脹哄抬了食品和其他必需品的價格，疫期間對喬州人的SNAP援助預計將縮水約1.2億元。

根據由總部位於華盛頓特區的智庫Urban Institute在3月份的報告中發現，近25%的美國成年人未能安全確保糧食來源(food insecure)，比率比一年前上升了5%。

研究發現，2021年12月至2022年12月期間，全美食品價格平均上漲10.4%，漲幅為數十年來最高。

「儘管在疫情期間聯邦營養計畫和其他聯邦援助有助於減輕飢餓，但民眾在2022年要應對新的經濟壓力：食品價格通膨，」報告稱。「隨著COVID-19援助到期以及民眾荷包更緊縮，全美有更多的家庭的食物來源更加艱難。」

據Feeding America稱，喬州有七分之一的兒童面臨飢餓，這意味著36萬名兒童的日常膳食依賴政府和非營利組織援助。

亞特蘭大社區食品銀行報告稱，38%無法安全確保食物的喬州人沒有資格獲得援助，因為其收入高於聯邦貧困線。2023年個人的聯邦貧困線是收入1萬4580元。

喬州多個組織將在今夏透過學校、圖書館、教堂和夏令營等場所提供免費食物，來緩解地區食品銀行的一些壓力。

喬州家庭可以通過由當地學區和州早期護理和學習部門(Department of Early Care and Learning)管理的The Seamless Summer Option和Happy Helpings計畫，在不同地點找到免費餐點。

喬州 福利 疫情

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