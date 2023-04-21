美東南玉山科技講座 探討AI人工智慧
美東南玉山科技協會日前於Morgan Stanley會議廳舉辦科技論壇，主題是「翻轉企業—AI人工智慧科技的運用與採納」，邀請專家由產官學視角，探討AI如何引領與重塑未來的市場互動與相應之商業發展。
該組織自2019年舉辦科技論壇後，因疫情暫停推出好幾年，到今年才再度盛大舉辦實體論壇。當天活動有實體及線上兩部分，實體參加人數約50人，網路參與人數約有40人。
當天主持人玉山會長林筠卿(Allan Lin)首先歡迎大家參與，也介紹協會的宗旨目標和推行活動。
首位講者克萊默(Jeff Kramer)是Aprio會計師事務執行副總裁，主導電子數字化轉型和網絡安全諮詢。對於企業領導者應如何理解AI快速變化、如何改變生活，以及公司如何利用此契機？他說，企業應從五個方面反思並部局AI策略：企業制勝的抱負為何？想在哪裡發揮抱負？如何設定制勝策略，模型或價值？了解自身的核心能力和優勢；以及應以何種科技系統來實現。
喬治亞理工學院教授李錦輝(Dr.Chin-Hui Lee)則介紹利用機器學習和大數據，為語音技術開發知識和數學基礎的旅程。他當天展示科幻小說中的願景，以及人類需克服的挑戰，實現持續創新，以持續進行AI革命並產生社會影響。會中大學生參與討論踴躍，互相激盪可能研究的新點子。
藍胖子機器智能人工程公司(Dorabot Inc)美國負責人史健博士，則提到公司如何將智能機器人系統引入供應鏈。Dorabot利用前沿的人工智能和機器人技術開發自動化倉儲解決方案，包括計算機視覺、運動規畫、移動性和深度學習等，可涵蓋物流、快遞、電商、海港、 機場、製造業等場景。
該系統使用尖端的深度學習、運動規畫、抓取規畫，導航和SLAM技術來挑選、放置、裝載、分類和運輸各種形狀和大小的物品。其機器人可替代所有倉儲的人力，甚至計算各箱子的容積重量，堆積成最大效能。
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發，說明台灣在人工智慧的上下游相關產業，以及台積電在各產業的重要性，讓與會者了解AI在台灣產業的展望。
活動最後，主持人並以問答方式跟來賓交流。(汪君璧)
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