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美東南玉山科技講座 探討AI人工智慧

【亞特蘭大訊】
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發介紹台灣人工智慧的上下游相關產業。(汪君璧╱攝影)
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發介紹台灣人工智慧的上下游相關產業。(汪君璧╱攝影)

美東南玉山科技協會日前於Morgan Stanley會議廳舉辦科技論壇，主題是「翻轉企業—AI人工智慧科技的運用與採納」，邀請專家由產官學視角，探討AI如何引領與重塑未來的市場互動與相應之商業發展。

該組織自2019年舉辦科技論壇後，因疫情暫停推出好幾年，到今年才再度盛大舉辦實體論壇。當天活動有實體及線上兩部分，實體參加人數約50人，網路參與人數約有40人。

當天主持人玉山會長林筠卿(Allan Lin)首先歡迎大家參與，也介紹協會的宗旨目標和推行活動。

首位講者克萊默(Jeff Kramer)是Aprio會計師事務執行副總裁，主導電子數字化轉型和網絡安全諮詢。對於企業領導者應如何理解AI快速變化、如何改變生活，以及公司如何利用此契機？他說，企業應從五個方面反思並部局AI策略：企業制勝的抱負為何？想在哪裡發揮抱負？如何設定制勝策略，模型或價值？了解自身的核心能力和優勢；以及應以何種科技系統來實現。

會長林筠卿介紹美東南玉山科技協會的宗旨目標和推行之活動。(汪君璧／攝影)
會長林筠卿介紹美東南玉山科技協會的宗旨目標和推行之活動。(汪君璧／攝影)

喬治亞理工學院教授李錦輝(Dr.Chin-Hui Lee)則介紹利用機器學習和大數據，為語音技術開發知識和數學基礎的旅程。他當天展示科幻小說中的願景，以及人類需克服的挑戰，實現持續創新，以持續進行AI革命並產生社會影響。會中大學生參與討論踴躍，互相激盪可能研究的新點子。

藍胖子機器智能人工程公司(Dorabot Inc)美國負責人史健博士，則提到公司如何將智能機器人系統引入供應鏈。Dorabot利用前沿的人工智能和機器人技術開發自動化倉儲解決方案，包括計算機視覺、運動規畫、移動性和深度學習等，可涵蓋物流、快遞、電商、海港、 機場、製造業等場景。

史健博士說明Dorabot如何將智能機器人系統引入供應鍊。(汪君璧／攝影)
史健博士說明Dorabot如何將智能機器人系統引入供應鍊。(汪君璧／攝影)
克萊默提供建議，供企業反思並部局AI策略。(汪君璧╱攝影)
克萊默提供建議，供企業反思並部局AI策略。(汪君璧╱攝影)

該系統使用尖端的深度學習、運動規畫、抓取規畫，導航和SLAM技術來挑選、放置、裝載、分類和運輸各種形狀和大小的物品。其機器人可替代所有倉儲的人力，甚至計算各箱子的容積重量，堆積成最大效能。

李錦輝教授與喬治亞理工學院大學生現場討論激盪可能研究的新點子。(汪君璧╱攝影)
李錦輝教授與喬治亞理工學院大學生現場討論激盪可能研究的新點子。(汪君璧╱攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發，說明台灣在人工智慧的上下游相關產業，以及台積電在各產業的重要性，讓與會者了解AI在台灣產業的展望。

活動最後，主持人並以問答方式跟來賓交流。(汪君璧)

主辦單位及當天參與實體座談的來賓們。(玉山提供)
主辦單位及當天參與實體座談的來賓們。(玉山提供)

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