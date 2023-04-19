王宏恩演講 分析俄烏戰爭對台影響

王宏恩以民調結果分析烏克蘭戰爭對台灣的影響。(記者王明心╱攝影)

北卡杜克大學(Duke)政治系日前邀請拉斯維加斯內華達大學(UNLV)政治系助理教授王宏恩，到校演講「烏克蘭 戰爭對台灣和世界的影響」，也藉此分析反思台海危機時，小國應如何在強國旁存活。

該系教授牛銘實首先指出，大國攻打小國看似輕而易舉，但俄烏戰爭卻出乎意料持續進行，影響了全球局勢。亞洲與中東研究系中文組教授李坤珊介紹王宏恩是杜克政治學博士，部落格「菜市場政治學」共同創辦人，研究專長包括投票行為、政治心理學、以及民意調查。

王宏恩表示，其研究興趣主要集中在東亞民意和美中台關係上。他說，在民主國家中，民意在其外交政策和國防中發揮著重要作用。他在演講中利用幻燈片，展示烏克蘭危機如何影響台灣輿論、探討美國和中國在台灣問題上的輿論，並通過分析調查數據，了解世界如何討論和解讀烏克蘭危機。

他根據去年台灣Google Trends數據表示，在烏克蘭危機前，台灣人關心疫苗和快篩。 但當俄羅斯 開始入侵烏克蘭時，民眾對烏克蘭的網路搜索數量超越前者。政論節目「關鍵時刻」有關烏克蘭危機的YouTube瀏覽量，更是其他話題的十倍。

烏克蘭危機給了台灣人學習的機會，因美國僅提供武器和財政援助，從未向烏克蘭派兵，民調 顯示，烏克蘭危機對台灣輿論的第一個影響，是民眾對美國出兵台灣的信心降低。大家對戰鬥意願呈兩極分化，但普遍支持軍事訓練。

近年來美國輿論對中國的看法更加負面。丕優調查(Pew Survey)顯示，烏克蘭危機後，美國民眾開始正視中、台問題。芝加哥委員會的調查也指出，自2012年習近平上任以來，美國民眾對派兵台灣的支持度明顯上升，甚至在2021年達到了50%。中國則加大對武裝統一的支持力度，維持現狀的空間似乎越來越小。

如果中國真的決定攻打台灣，世界會作何反應？他分析了民主感知指數(Democracy Perception Index)的一項國際調查，發現支持制裁俄羅斯者也支持制裁中國。一些國家的民眾則認為沒有必要選邊美、中任何一方。