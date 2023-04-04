汪曉青「母職」作品 找回自我及創造力

汪曉青的「母親如同創造者」系列作品，藉由連續多年的攝影紀錄，重新找回母親自身的主體性。該作品近日在紐約攝影博覽會AIPAD展出。(汪曉青提供)

長年專注於女性認同主題的藝術家汪曉青，日前應亞特蘭大 台灣長老教會(ATPC)邀請，暢談她的「母職創作」理念，如何讓她找回自我並展現身為人母的豐富創造力。

汪曉青1972年生於台灣台北，擁有英國 布萊敦大學(University of Brighton)藝術創作博士學位。她長年專注於女性認同、創造力與視覺文化等主題，透過攝影 、繪畫、複合媒材創作。目前她為台灣青田藝術空間負責人，並於東華大學藝術與設計學系擔任助理教授。

身為三姊妹的老么，汪曉青自小對於女性的社會角色感到困惑。大學時她開始創作，試著用藝術找出女性的感受與困境，也想證明女性也可實踐自我。

2000年，她與先生初至英國攻讀博士時突然發現懷孕。面對將成為媽媽的龐大壓力，緊接著可能失去自我，甚或犧牲創作、求學及過去努力的恐懼，以及孕期的不適排山倒海而來。她當時以大量自拍，記錄下自己孕期悲慘但真實的模樣。

她表示，綜觀藝術史上極少記錄女性孕期不適或掙扎的作品，「如此重大的經驗為何沒有被展現？」後來回台待產，她遇到許多對於孕婦不友善的經驗，都讓汪曉青深刻感受「如果母親角色不被重視，至少我要重視自己，正視自我存在，把我所正創造的母職給記錄下來。」

之後，汪曉青開始創作多個系列作品，包括「關係測量」、「我的兒子和我一樣高」、「母親如同創造者」等。她表示，藉由這些母職創作，讓她由哀傷與抱怨女性身處弱勢中，找到以女性特有的思維方式積極尋求解決。

汪曉青說，母職並非意味全然犧牲及放棄自我，母職本身也極具創造力。而隨著兒子漸漸長大，她後期的創作也加入了兒子的想法，更像是一個母子間的共同創作。

這些母職作品，自2007年起開始受到國際藝術界肯定，她獲邀至多國參展，其作品也於2014至2016年代表台灣至海外20多國巡迴展出。

其中，「母親如同創造者」系列作品，藉由連續多年的攝影紀錄，重新找回母親自身的主體性。其特有的風格，也在當代藝術史上獨樹一格。紐約客(New Yorker)雜誌稱其為「將母職重新塑造為一項宏偉的事業」，英國國家廣播公司(BBC)也認定它「改變並超越了母職的陳腔濫調」。

汪曉青說，曾有女性觀眾表示，自己十分渴望當媽媽，但卻對社會對於母親角色的沉重期望感到害怕。看了汪的作品後，讓她增強了勇氣，覺得兩者是有平衡的可能的。後來這位觀眾也順利的懷孕生子。

另外也有男性英國醫師看完展覽後表示，很羨慕女性能經歷孩子從自己身體生出來的經驗，以及保有與孩子間的緊密連結。這位醫師看完展後決定立刻回家陪小孩，希望男性也可以擁有與小孩親密的關係。

至於未來的計畫，汪曉青說，母職是一輩子的事情。只要狀況允許，未來也會繼續創作，將母職角色繼續紀錄下去。