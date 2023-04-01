海邊渡假 朝迎旭日 夜賞星空　入宿豪華遊艇 探訪佛州古城聖奧古斯丁 人生另類美好體驗

夜宿遊艇可謂人生另一美好體驗。(船主提供)

明媚春天正是去佛羅里達海邊渡假的好時節，而且若是能住在豪華遊艇內，朝迎旭日，夜賞星空，更是人生另一美好體驗。現在豪華遊艇Meridian 381的船主將這艘船屋交給Vrbo.com管理出租，該遊艇停泊在佛州 Palm Coast，靠近旅遊聖地、古老浪漫小鎮聖奧古斯丁St. Augustine，正可尋幽訪勝。

船主為歡迎大家有個人生美好的另類體驗，現在立即致電Vrbo客服：877-202-4291，便可享20%優惠。

這艘Meridian 381休閒遊艇39英尺長，擁有雙層360度全景沙發區，兩個寬敞大卧房，另有沙發床，共可供6人入住。設施齊全，廚房、浴廁、液晶電視、網路等等，應有盡有。還有一個私人專屬碼頭，可以戶外烤肉。

貼心的船主還準備了點心和茶、咖啡等飲料，希望賓至如歸。

遊艇停泊靠近的城市聖奧古斯丁位於佛州東北方，近傑克森維爾Jacksonville，距離奧蘭多Orlando約2小時車程，離喬治亞州亞特蘭大 則約6小時車程。該城市的歷史最早可以追溯至440多年前，比美國的歷史還要悠久，據傳當年是西班牙殖民者為尋找不老泉而在此定居下來，所以號稱北美大陸第一古城。

這座浪漫小鎮曲徑巷弄充滿濃濃的西班牙古風情，有許多可以尋幽訪聖的景點，如1672年西班牙人建立的聖馬克斯古城堡Castillode San Marcos，風景如畫的弗拉格勒學院Flagler College校園，西班牙老街聖喬治商業街St. George Street。若有足夠的時間，還可逛逛全美最古老的天主教堂Cathedral Basilica of St. Augustine，以及Lighter Museum、Memorial Presbyterian Church教堂、不老泉Fountain of Youth公園等等。

船主建議若不想錯過遊玩各個著名景點，可以來趟電車之旅。只要購買環城通票(Old Town Trolley Tours)，車票從早上到晩，開至每一景點，可隨時上下。

旅遊時不可少的就是一定要品味當地美食。船主大力推薦一定不可錯過Harry’s Seafood, Bar & Grille (46 Avenida Menendez, St. Augustine, FL)，這家餐廳受歡迎的程度到從不接電話訂位，因為晚上永遠爆滿，船主通常大約下午3到4時去用餐，品味非凡。