清明地藏法會4月2日舉行　亞特蘭大法寶寺時隔三年首場公開法會為亡靈超生淨土

法寶寺位於喬治亞州亞特蘭大郊區的Dekalb，是，是澄心靜慮的禪修淨土。

中台禪寺亞特蘭大 分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，將於4月2日(週日)上午9時30分至下午4時舉辦清明地藏法會。這是自2020年新冠病毒疫情 以來，該寺院向公眾開放舉辦的第一場法會，希望藉此法會功德回向世界和平、歷代先亡及一切幽魂超生淨土。

法寶寺的清明法會是時隔三年以來的第一次公開法會。法會將恭誦「地藏菩薩本願經」，並有供燈、供僧、消災、超薦等法事。法會中有中英文雙語開示，並提供中英文經本。

該寺院今年還安排了三場藥師寶懺法會，分別是5月21日(週日)上午9時30分到中午的浴佛暨藥師寶懺法會，及6月18日(週日)和7月16日(週日)上午9時30分到中午的藥師寶懺法。

據了解，法寶寺已於今年3月展開各項的禪修課程及法寶一支香，其中禪修課程秉持中台山宗風，禪修和教理兼具，希望指引大眾以禪定、智慧轉化煩惱，將佛法落實於生活中。

法寶寺位於喬治亞州 亞特蘭大郊區的Dekalb，緊鄰285高速公路旁，往來交通十分便利。占地七英畝的法寶寺，是亞特蘭大最大的禪修道場。清淨的法寶寺旁松木挺立，林間一泓溪水潺繞，清涼安適的環境，秋冬時節愈顯靜謐幽隱；寺內禪堂高廣莊嚴，提供大眾於此參禪靜坐、聽經聞法、共修禮懺，是學人澄心靜慮的清涼淨土。

相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。