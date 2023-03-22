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南北卡17華人社團 捐2.5萬助土國震災

記者王明心／北卡羅來納州報導
土耳其賑災捐款儀式在土耳其桑卡爾文化社區中心舉行。(記者王明心／攝影)
土耳其賑災捐款儀式在土耳其桑卡爾文化社區中心舉行。(記者王明心／攝影)

土耳其和敘利亞地區上個月發生7.8級強震，造成嚴重傷亡和財物損失。南北卡17個華人社團聯合籌集2萬4697元，日前於土耳其桑卡爾文化社區中心(Sancar Turkish Cultural and Community Center)舉行捐款儀式，由土耳其駐邁阿密領事館接受捐款，他表示，華人善舉是「真正的朋友」(true friend)的表現。

當天參加的土耳其代表包括土耳其駐邁阿密領事Feyza Barutcu Altug；土耳其橋樑基金會(BTF)主席Emin Pamucak；諾貝爾獎得主、北卡大學教授，同時也是該中心主要捐獻人桑卡爾博士(Aziz Sancar)、桑卡爾基金會(AGSF)主席Ismail Arslan，以及基金會理事Gwen Sancar、Fevzi Yalin、Jordan Scepanski、Nihat Cubukcu。

華人代表包括此次賑災活動總協調顧泓彬、南北卡工商總會代表和南北卡華人社區服務中心RTP分部主任張平、北卡華人聯合會(CAFA)會長江俞霖、美中經文協會(CAECA)秘書長劉洋、洛麗漢語學校校長李文治、亞太美國人公共事務協會(APAPA Carolinas)南北卡分會理事李建權。

該中心董事長Pamucak表達他「來自心底的感謝」，他說同為移民，瞭解人在異鄉對故鄉的掛念，「世上眾人同屬一家」。領事Altug讚賞華人愛心彰顯了可貴友誼。

顧泓彬說中國也曾有過造成無數傷亡的大地震，能感同身受那種焦慮和關切。張平說，在這個多族裔多文化的社區，大家相互理解、幫助支持，就像一個大家庭，華人雖然平日各自忙碌，有需要時能聚集起來，使人感到愛和溫暖。

桑卡爾基金會主席Arslan在儀式後帶領大家參觀該中心。9700平方呎的建築裡有辦公室、會議室、教室、圖書館、大餐廳兼活動場地等，許多建材和家具都自土耳其運來。土耳其在北卡約只有200戶移民，卻擁有設備完善的文化社區中心，Pamucak歸功於諾貝爾獎得主桑卡爾捐出獎金，並運用影響力募得許多捐款，未來也將在旁邊再建土耳其北卡學者學生宿舍。

華人代表對此表示讚歎佩服，紛紛提出籌集資金和場地維護等問題。館方表示該館場地可供租賃，以後也可以合辦社區活動。身為北卡最大華人社團會長的江俞霖說，希望北卡將來也能有個華人文化交流中心，促進推廣中華文化。

桑卡爾基金會(AGSF)主席Ismail Arslan帶領大家參觀具有土耳其風味...
桑卡爾基金會(AGSF)主席Ismail Arslan帶領大家參觀具有土耳其風味的社區中心。(記者王明心／攝影)
社區中心董事長Emin Pamucak感謝總協調顧泓彬和17個華人社團，將「支票...
社區中心董事長Emin Pamucak感謝總協調顧泓彬和17個華人社團，將「支票」掛在他的辦公室。(記者王明心／攝影)
雙方文化交流，館方以土耳其點心和紀念品招待華人參加者。(記者王明心／攝影)
雙方文化交流，館方以土耳其點心和紀念品招待華人參加者。(記者王明心／攝影)

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