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北卡影視業發達 去年收入逾2.5億

記者王明心╱北卡羅來納州報導
影藝界在北卡蓬勃發展。(北卡商業部臉書)
影藝界在北卡蓬勃發展。(北卡商業部臉書)

北卡是美國電視電影拍攝的熱門之地。去年影視業在北卡花費超過2.58億元，創造了1萬6000個就業機會。目前該州有五部片子正在拍攝中。

北卡商業廳表示，北卡自2000年開始提供激勵措施來支持電影產業發展，去年電影製片人在北卡花費了超過2.58億經費製作影片。

州長庫伯(Roy Cooper)說，優秀的電影、電視和串流平台來到北卡，去年創造了1萬6000個就業機會，包括為該州高技能生產勞動力提供3000個職位。

去年共有74個電影、電視和串流項目在該州八個地區開展或製作，包括「喬治和塔米」(George and Tammy)等四個電視和串流節目系列、「無限量供應的至尊」(The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat)等兩部長片、「夏日男孩」(Boys of Summer)等七部獨立製作長篇電影、為電視和串流媒體平台所製作的「第二次」(Second Time Around)影片等。

去年底Netflix「最後通牒：結婚或繼續前進」(The Ultimatum: Marry or Move On)在大夏樂(Charlotte)地區拍攝了整整一季，「無題樂隊飛行員」(Untitled Band Pilot)也在威明頓(Wilmington)地區製作。另還有多部旅遊節目和真人秀，及Twisted Tea、雪佛蘭、US Cellular和Smartwool等全國商業廣告都在北卡拍攝。

目前共有五部片子在北卡進行，預計將產生超過9850萬元的州內直接支出，同時創造超過9700個就業機會。北卡商業廳廳長桑德斯(Machelle Baker Sanders)說，這些製作不僅為北卡提供了數以千計的就業機會，還支持每個項目周圍的小型企業及社區，對當地經濟產生積極影響。

為吸引電影和電視節目到北卡製作，從而刺激該州經濟並創造就業機會，北卡電影和娛樂補助金提供財政援助。製作公司必須先滿足州內直接支出要求，在項目完成並成功審核製作支出後，才有資格獲得津貼，以供部分支出報銷。 該計畫由北卡商業廳管理，並由北卡電影辦公室(NC Film Office)推廣。

北卡 電影 就業

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