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喬州議會通過 刪除網上公職住址

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州參議員布拉斯(Matt Brass)日前在州議會解釋其針對公職人員的個人資訊保護法案。(美聯社)
喬州參議員布拉斯(Matt Brass)日前在州議會解釋其針對公職人員的個人資訊保護法案。(美聯社)

在公職人員屢受到威脅和襲擊後，美國多州議會紛紛加強對於法官、警察、當選官員和公職人員個人資訊的保護以不被公開披露。日前，喬治亞州參議會以53票對0票通過法案，允許聯邦、州或地方公職人員要求從地方政府發布的線上財產紀錄中，刪除其住址和電話。該案目前已送交州眾議會待決。

這些措施總體上贏得了多個州議會的廣泛支持，然而批評者說，此舉將使得確認公職人員是否遵守居住法和繳納財產稅變得更加困難。

2020年，一名不滿新澤西州美國地方法官薩拉斯(Esther Salas)的男子前往法官住家，開槍打死她的兒子，並打傷其丈夫。新州官員當年稍晚頒布法令，免除現任或退休法官、檢察官和執法人員的家庭住址公開，並允許相關官員要求企業或個人從其所控制的網站上刪除官員的家庭住址。

「我們不希望民眾能夠追踪到這些官員，並對他們造成傷害，」喬州共和黨參議員布拉斯(Matt Brass)表示。

但喬州第一修正案基金會(Georgia First Amendment Foundation)前主席格里菲思(Richard Griffiths)對此案後果表示擔憂。他表示，新州的法律「演變成像是火車失控」。他說，某些政府甚至因此關閉了整個數據庫，因為無法確定應從哪些公共紀錄中刪除了哪些人的訊息。

密蘇里州參議會最近則以30票對1票通過了立法，允許法官和檢察官可要求將其家庭住址、電話、個人電郵、婚姻狀況、子女身份等資訊，從公開資料中刪除。該法不僅適用於政府紀錄和網站，還適用於私人經營的網站，例如線上電話目錄和搜索引擎。該法案目前正在密州眾議會等待表決。

根據南康乃狄克州立大學(Southern Connecticut State University)新聞學副教授Jodie Gil的研究，大多數州現在都有法律禁止政府實體披露一些公職人員的住家地址，其中法官受到的保護最普遍。

喬州 新州 檢察官

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