亞城看板╱台灣長老教會 21日與汪曉青有約

亞特蘭大中文學校將於3月25日(周六)下午2時30分至4時在僑教中心舉辦書法講座。(亞特蘭大中文學校提供)

●亞特蘭大 台灣長老教會(ATPC)將於21日(周二)下午12時至3時,舉辦簡餐及茶會,邀請到攝影藝術家汪曉青與大家討論交流。

汪曉青是英國布萊敦大學(University of Brighton)藝術創作博士,其著名作品包括「母親如同創造者」(The Mother as a Creator)、「我的兒子和我一樣高」(My Son and I at the Same Height)、「翻轉母職」(Reframing Motherhood)等,曾受邀在多國展出。

活動地點:3700 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096。報名網址:shorturl.at/psGS7。

亞特蘭大中文學校 25日書法講座

●成立於1983年的亞特蘭大中文學校,是亞城地區最早的中文學校。為慶祝40周年校慶,該校將於25日(周六)下午2時30分至4時在僑教中心舉辦書法講座,邀請到詹歷堅教授主講並示範,現場還會有筆墨和紙供來賓臨摩揮毫。

此講座是該校40周年慶多項免費活動的其中一項,4月30日還會舉辦文化課成果展。

詹歷堅為台灣政治大學法學士,佛羅里達州立大學社會學碩士和博士;曾任教於西喬治亞大學和佛羅里達農工大學。他曾受教於江叔謙、譚淑、傅狷夫三位書畫名師,並曾於佛州州立大學、喬治亞理工、西喬治亞大學及多個博物館舉辦個展。他也常在報章雜誌上以筆名久彌發表文章。

活動地址:5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。電話:(770)451-4456。亞特蘭大中文學校電郵:[email protected],網址:atlantachineseschool.org。

華人國際獅子會 26日中風 預防講座

●亞特蘭大華人國際獅子會26日(周日)下午1時30分將在僑教中心舉辦認識及預防中風(Stroke)講座,請到董永恆醫師講述中風及其成因、徵兆、如何預防,段穎哲醫師以中醫的角度來講述這種腦血管的急性阻塞或出血所造成的後果以及康復事宜。

董永恆是喬州 神經內科醫師,中山大學醫學院畢業,在University of Connecticut駐院訓練,目前任職於Advanced Neurology Center。擅長治療頭痛、頭暈、痴呆症、中風等。段穎哲是喬州針灸醫師,成都中醫藥大學博士,擅長治療精神生理病痛、抑鬱免疫系統問題,目前在Duluth的和濟醫館(Harmony Acupuncture &TCM)開業,是中醫協會會長。

活動地址:5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。(記者林昱瑄)