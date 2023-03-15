北卡亞裔聯盟暑期實習 4/30截止申請

(由上順時針)北卡青少年創新創業大賽全體得獎人和與會貴賓合影、大學組第一名陳煊東(Xuan Chen)(左二)、高中組第一名唐樂音(Adrian Tong) (左二)。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔 聯盟(NCAAC)的暑期實習計畫 現正在接受申請，有興趣者可在4月30日下午5時之前提交申請書。

該會的使命是培養下一代成為改變亞裔美國人社區的公民領袖，尋求對領導力發展、公民意識、公共服務、企業家精神和商業感興趣的大學生和有抱負的未來領導者。

該會為激發亞裔下一代的創新精神並培養積極向前的思維，歷年還會舉辦北卡青少年創新創業大賽。

該賽事2021年高中組冠軍得主，為就讀加州大學聖地亞哥分校的唐樂音(Adrian Tong)，他剛由國際領袖基金會(ILF)選成為2023年度「暑期公共事務實習計畫」的公共事務學員(Civic Fellows)和獎學金得主，暑期將至聯邦政府實習。

他將這個成功經驗歸功與所參與的北卡青少年創新創業大賽。當時他提出改善療養院環境、設施和政策的方案，不但緩解心理健康問題，也為當地政府和居民省錢。他感謝北卡亞裔聯盟舉辦這個比賽，激發年輕人思考，做出對當地社區和全體亞裔有益的改變。

另一位獲得ILF 2023年暑期華府實習機會和獎學金的北卡大學學生陳煊東(Xuan Chen)，則是該比賽2021年大學組冠軍得主，同時也是北卡亞裔聯盟2022年度實習生。他感謝在實習中所獲得寶貴經驗，以及NCAAC主席陳志光和其夫人的指導，他說，北卡亞裔聯盟致力培養北卡下一代亞裔領袖，使他有機會和北卡州政府官員交流。