現代汽車供應商PHA 投資6700萬喬州建廠
生產門閂、鉸鍊和其他車門和引擎蓋零件的韓國公司PHA，將成為入駐喬治亞州沿海附近現代汽車集團新工廠周遭的第六家主要供應商。
PHA日前宣布將在沙凡納(Savannah)以西約15哩處投資6700萬元設廠，預計雇用400人。該公司已在阿拉巴馬州的蒙哥馬利市(Montgomery)擁有一家工廠，該廠位於蒙市現代汽車工廠附近。
現代汽車在去年5月時表示，要斥資55億元在喬州的埃拉貝爾(EllaBell)建造一座電動汽車和電池組裝廠。該廠將雇用8100名員工，計畫於2025年開始生產。
PHA則表示，新廠將於2024年開始營運。
現代汽車的數個供應商迄今已陸續宣布在該地區投資，總金額達18億元。
喬州將支付PHA培訓工人的費用，但州和地方政府的總體激勵方案則尚未明確。
沙凡納經濟發展局(Savannah Economic Development Authority)發言人亨德里克斯(Angela Hendrix)說，當地社區將捐贈土地給該廠。她表示，查塔姆郡(Chatham)將減免房地產稅15年，預計可為PHA節省60%的稅款。亨德里克斯並未公布具體減稅的金額。
PHA也有資格獲得近800萬元的州所得稅抵免，五年內每份工作可抵4000元，前提是工人年收入至少須為3萬1300元。
現代的供應商中，Sewon Precision Industry Co.計畫在沙凡納附近投資3億建設擁有740人的金屬沖壓廠。Seoyon E-HWA計畫耗資7600萬在沙凡納附近建廠，生產內外裝飾零件，雇用730人。現代摩比斯(Hyundai Mobis)將在Richmond Hill投資9.26億建設動力總成工廠，雇用1500人。Joon Georgia計畫投資3.17億元在Statesboro附近建廠，雇用630人。而Ecoplastic計畫投資2.05億，在Register建廠，將招募456名員工。
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