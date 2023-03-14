現代汽車供應商PHA 投資6700萬喬州建廠

韓國公司PHA，將投資6700萬元設廠，為喬州沿海附近的現代汽車集團新車廠供應零件。(hyundaiusa IG)

生產門閂、鉸鍊和其他車門和引擎蓋零件的韓國公司PHA，將成為入駐喬治亞州沿海附近現代汽車 集團新工廠周遭的第六家主要供應商。

PHA日前宣布將在沙凡納(Savannah)以西約15哩處投資 6700萬元設廠，預計雇用400人。該公司已在阿拉巴馬州的蒙哥馬利市(Montgomery)擁有一家工廠，該廠位於蒙市現代汽車工廠附近。

現代汽車在去年5月時表示，要斥資55億元在喬州 的埃拉貝爾(EllaBell)建造一座電動汽車和電池組裝廠。該廠將雇用8100名員工，計畫於2025年開始生產。

PHA則表示，新廠將於2024年開始營運。

現代汽車的數個供應商迄今已陸續宣布在該地區投資，總金額達18億元。

喬州將支付PHA培訓工人的費用，但州和地方政府的總體激勵方案則尚未明確。

沙凡納經濟發展局(Savannah Economic Development Authority)發言人亨德里克斯(Angela Hendrix)說，當地社區將捐贈土地給該廠。她表示，查塔姆郡(Chatham)將減免房地產稅15年，預計可為PHA節省60%的稅款。亨德里克斯並未公布具體減稅的金額。

PHA也有資格獲得近800萬元的州所得稅抵免，五年內每份工作可抵4000元，前提是工人年收入至少須為3萬1300元。

現代的供應商中，Sewon Precision Industry Co.計畫在沙凡納附近投資3億建設擁有740人的金屬沖壓廠。Seoyon E-HWA計畫耗資7600萬在沙凡納附近建廠，生產內外裝飾零件，雇用730人。現代摩比斯(Hyundai Mobis)將在Richmond Hill投資9.26億建設動力總成工廠，雇用1500人。Joon Georgia計畫投資3.17億元在Statesboro附近建廠，雇用630人。而Ecoplastic計畫投資2.05億，在Register建廠，將招募456名員工。