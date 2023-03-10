南卡限制中國人置產聽證 華裔積極發聲

部分到場的華裔代表合影。(APAPA南北卡分會提供)

南卡 州議會7日下午舉行小組委員會的聽證會，就日前提出對中國人置產設限的法案S576和S392修正案聽取民眾意見。南北卡 地區華人短短不到10小時內，便號召了40多名華裔 和數位華企代表到場作證發言。

部份與會者專程驅車二、三個小時前往。一些無法到場的人也致信給議員，或登入線上直播關注該案，希望盡最大努力阻止此一歧視性法案進入下一程序。

該提案對現有法規SC Code § 27-13-30的術語進行了新的定義，將「由對立方國家控制的企業」定義為包括由對立方國家公民全資或占股10%及以上的企業，此外，對立方國家公民全資或者占股10%及以上企業購買土地的限制，則由原來的50萬畝降至1000畝，並規定只要是對立方國家公民占股的企業，在南卡州內不得從任何房產中獲得利益。 來自製造業、教育界、餐飲業、律師界、房地產業等多個行業的華裔均出席發聲，反對歧視性法案。(APAPA南北卡分會提供) 中美製造商聯盟創始人漆容(右)聯繫了多家企業一同前往聽證會。(APAPA南北卡分會提供)

聽證會上，家族式華企孫氏纖維(Sun Fiber)財務總監Liz許表示，擔心企業未來擴張會受限。她說，該公司未來幾個階段的擴張，肯定需要買地置產，「這種法案推出讓人很擔憂，甚至憂慮將來會不會把我們的土地也拿走。」

APAPA南北卡分會理事范伊立說，疫情以來見證了太多對亞裔的仇恨，這項提案勢必加劇惡化問題，且忽視亞太移民社區的經濟貢獻。 帶著繈褓中的孩子參會的中文教師王靜茹(右)。她說發聲是為了未來孩子們能在公平公正的社會環境下生活。(APAPA南北卡分會提供)

到場作證發言的還有來自巨石集團等其他企業及組織代表，也有很多行業的華裔代表，包括大學教授、中小學老師、律師、政府職員等，大家都對該法表達憂慮，一致主張不應將某些國家和來自該國的個人等同掛鉤。他們表示，該法案是對自由貿易法則的破壞，是對某些國家人民的歧視，且加深了對亞裔的仇恨。

州參議員Marlon Kimpson表示，在考慮國家安全的前提下，同時應考慮到現在全球化的程度和自由市場的需求，也希望能有更多南卡外企能發出聲音。州議員Billy Garrett則請大家注意最近發生在美中之間的事件，比如間諜氣球、知識產權問題等，他說，也要站在美國立場考慮。

聽證會主席、州參議員Shane Massey提議下周再次召開小組委員會聽證會，也建議可投票決定是否將該案提交給全體參議會會議。