亞城看板╱中華總會12日歡樂見面會

3月19日在僑教中心將舉辦台灣電影欣賞：「給阿媽的一封信」。(主辦單位提供)

●亞特蘭大 中華總會(CCFA)將於12日(周日)下午2時至4時，在Shorty Howell Park的Pavillion舉辦歡樂見面會，邀請社區朋友認識CCFA，並一同努力為社區謀福利。當天備有茶水及點心招待。

可掃海報上的二維碼或以電郵報名：[email protected]，請註明姓名及聯繫電話。

地址：2750 Pleasant Hill Road, Duluth, GA 30096。

FASCA19日成果發表暨招生

●青少年文化大使協會亞特蘭大分會(FASCA in Atlanta)將於19日(周日)中午12時至2時在僑教中心舉行年度成果發表暨招生説明會；亞特蘭大台灣同鄉會(ATAA)及亞特蘭大台美菁英協會(TAP-ATL)則將在當天下午2時至5時舉辦台灣電影欣賞：「給阿媽的一封信」。映後導演 陳慧齡將蒞臨現場與觀眾分享心得。

預先報名可享用免費午餐，現場也有現做紅豆餅、烤年糕、爆米花和黑松沙士等小吃供選購。若只參加電影放映和與導演座談者，請在下午2時入場。

地點：亞特蘭大僑教中心一樓大廳(5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341)

報名12日截止。報名連結：https://forms.gle/SnTi4xH1LCpWUYYQ6。