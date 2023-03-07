我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

亞特蘭大國際音樂節 6/6募款演奏會

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
今年亞特蘭大國際音樂節的活動包括了6月6日的募款演奏會，以及7月17日至29日舉行的夏令營。(記者林昱瑄／攝影)
今年亞特蘭大國際音樂節的活動包括了6月6日的募款演奏會，以及7月17日至29日舉行的夏令營。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大國際音樂節(Atlanta Festival Academy, AFA)近日宣布了2023年的活動內容，包括在6月6日(周二)晚間7時，於Sandy Springs Performance Arts Center舉辦募款演奏會，兩位亞裔小提琴家SoHyun Ko與Hannah Tam將參與演出。

SoHyun Ko十歲就獲邀與Zukerman一同演奏，還奪得第40屆韓國小提琴大賽首獎；另一位是獲得2021年Menuhin大賽大獎的Hannah Tam；他們兩人將由Sharon Berenson鋼琴伴奏。票價75元起，六歲以下孩童不准入場。詳情可見：https://tinyurl.com/5n7wca7y。

另外，今年AFA的夏令營也將於7月17日至29日在Johns Creek United Methodist Church舉行。開放給10至23歲，彈奏小提琴、中提琴、大提琴、木管(雙簧管、長笛、單簧管、巴鬆管和圓號)、或鋼琴者皆可參加。

結業演奏會將於7月29日在Sandy Springs Performance Arts Center舉行。

詳情可見：https://tinyurl.com/mprvphth。

AFA是在2019年由林蔚、浦立偉及張菊芬夫婦三人創辦。一開始僅是為期九天的夏令營，四年多來已成長成一整年都有活動的音樂節。目前該音樂節有三大部分：夏令營，亞特蘭大國際音樂節比賽，以及亞特蘭大國際音樂節青年交響樂團。

亞特蘭大 亞裔 交響樂

上一則

費郡85%民眾不同意性別教育男女混班

下一則

台灣愛樂4月23日芝城演出 門票開賣

延伸閱讀

生日聚會

生日聚會
洛杉磯飄雪 亞特蘭大創高溫紀錄 狂野冬季終告結束

洛杉磯飄雪 亞特蘭大創高溫紀錄 狂野冬季終告結束
巴克亥擬脫離亞城獨立 喬州參議會推翻

巴克亥擬脫離亞城獨立 喬州參議會推翻
全美足協總部 考慮遷至凱瑞或亞城

全美足協總部 考慮遷至凱瑞或亞城
亞城急難救助協會 呂志全連任會長

亞城急難救助協會 呂志全連任會長
時隔三年 亞特蘭大法寶寺禪修班三月開課

時隔三年 亞特蘭大法寶寺禪修班三月開課

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走