亞特蘭大國際音樂節 6/6募款演奏會

今年亞特蘭大國際音樂節的活動包括了6月6日的募款演奏會，以及7月17日至29日舉行的夏令營。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 國際音樂節(Atlanta Festival Academy, AFA)近日宣布了2023年的活動內容，包括在6月6日(周二)晚間7時，於Sandy Springs Performance Arts Center舉辦募款演奏會，兩位亞裔 小提琴家SoHyun Ko與Hannah Tam將參與演出。

SoHyun Ko十歲就獲邀與Zukerman一同演奏，還奪得第40屆韓國小提琴大賽首獎；另一位是獲得2021年Menuhin大賽大獎的Hannah Tam；他們兩人將由Sharon Berenson鋼琴伴奏。票價75元起，六歲以下孩童不准入場。詳情可見：https://tinyurl.com/5n7wca7y。

另外，今年AFA的夏令營也將於7月17日至29日在Johns Creek United Methodist Church舉行。開放給10至23歲，彈奏小提琴、中提琴、大提琴、木管(雙簧管、長笛、單簧管、巴鬆管和圓號)、或鋼琴者皆可參加。

結業演奏會將於7月29日在Sandy Springs Performance Arts Center舉行。

詳情可見：https://tinyurl.com/mprvphth。

AFA是在2019年由林蔚、浦立偉及張菊芬夫婦三人創辦。一開始僅是為期九天的夏令營，四年多來已成長成一整年都有活動的音樂節。目前該音樂節有三大部分：夏令營，亞特蘭大國際音樂節比賽，以及亞特蘭大國際音樂節青年交響樂 團。