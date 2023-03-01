星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌

星雲大師圓寂後，北卡佛光山開放道場讓民眾致敬、弔唁。(記者王明心／攝影)

佛光山開山祖師星雲大師 於2月5日圓寂，北卡 佛光山除開放道場供大眾致敬、弔唁外，並於26日舉行追思讚頌會，參加者在念經、唱人間音緣歌曲、觀賞影片、祈願、分享中緬懷大師。

星雲大師生於1927年，享年97歲。幼年家貧輟學，後於南京棲霞山寺出家。1947年於焦山佛學院畢業，期間接受完整佛門教育。1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」的宗旨，致力推動人間佛教，將佛教帶往現代化的新里程碑。

大師在全球創建300多座寺院、16間佛教學院、27家美術館、圖書館、出版社、書局，60多所學校。1970年起，相繼成立育幼院、慈悲基金會、仁愛之家、醫院診所、並於中國大陸捐獻數十所中小學和醫院。

由於大師在各方面的具體事蹟，先後榮膺數十所大學頒贈榮譽博士學位或名譽教授，在海內外獲獎無數。大師著作等身，總計4000多萬言，譯成20多種語言。2008年起，悉數捐出各地版稅和一筆字義賣所得，由弟子分別在全球各地舉辦教育、文化等公益項目。

大師圓寂後，台灣教育部 頒贈國家最高教育榮譽「一等教育專業獎章」，表彰其推動人間佛教、淨化社會人心的卓越成就。前教育部長，現任佛光山系統大學總校長的楊朝祥說大師在文化、教育、學術、藝術等方面的貢獻，得此獎實至名歸。「星雲大師全集」主編蔡孟樺述說她因著工作，看到師父生命中的向上、光明、慈悲，每每感動不已。而大師在編輯過程中一再聆聽、不斷修正，精益求精，「他才是總編輯！」

北卡佛光會督導馮國煌回憶大師1998年應邀到北卡弘法，前來聽講民眾多達1000多人。大師雖因美國馬不停蹄的行程而疲憊，但還是一一會見希望與他交談的人。因這次北卡行，北卡佛光山開始籌備建造，有法師駐席。大家到全球各地參加佛光會大會時，必被大師一一問候，了解寺院情形。她說大師慈悲，「就是一尊佛」，是大家學習的榜樣。

北卡佛光山監寺妙舟法師表示大師的色身雖然離開了，如果能秉持其精神，推動人間佛教，將佛法落實在生活中，大師就仍然與大家同在。她說此次圓寂讚頌典禮肅穆莊嚴，引起許多人關注，想更了解人間佛教，大師「直至生命最後一刻還在度眾」。北卡佛光山將努力護持教育和文化，弘揚大師精神。