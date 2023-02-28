坎普壯大籌款組織 擬削弱喬州共和黨

喬治亞州州長坎普上周表示，不能再依賴傳統政黨基礎來贏得選舉。(州長臉書)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周在喬州 第一領導委員會(Georgians First Leadership Committee)午餐會上跨出其重要一步，他擴大了該主要負責籌款的委員會任務範圍，加強自己不斷壯大的政治網絡，並計畫將喬州共和黨 拋諸腦後。

他在這場於亞特蘭大舉行活動中表示，2022年期中選舉的結果是一項指標，說明「我們不能再依賴傳統政黨基礎來贏得選舉。」

喬州第一委員會為籌款機構，依照坎普先前支持的法案所創立，允許資助者無上限捐款，先前坎普競選連任，透過該委員會和競選活動，籌集了高達7100萬元。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，在坎普二度打敗民主黨 艾布蘭(Stacey Abrams)後，他擴大了委員會權責，聘請了資深員工領導該組織，坎普表示，希望在去年11月的期中選舉後，「在勝利的基礎上再接再厲。」

「雖然我們籌集的資金創下紀錄，但對手艾布蘭也募到超過1億，聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)更籌集了超過1.3億。這些數字只會在2024年和2026年繼續增加。」

第一領導委員會填補了該州共和黨的空缺，原本喬州共和黨曾非常強大，在競選中協助募到大量資金，但近年影響力大減，甚至面臨四面楚歌的窘況。

日前宣布不再連任喬州共和黨主席謝弗(David Shafer)，於去年公開力挺川普支持的候選人，激怒了喬州主要領導和競選活動人士，也使得坎普的委員會因此成為拒絕捐款給喬州黨部的外部團體渠道。

第一領導委員會新任務範圍，包括關注全國和地方選舉，這與坎普努力在2024年總統大選中獲得更大影響力不謀而合。

法律也給了坎普一個巨大的優勢，政治戰略家希克斯(Fredrick Hicks)分析，州長可以在沒有民主黨反制的情況下籌集資金，直到2026年民主黨提出初選候選人。「這使坎普有能力在未來三年內影響競選，同時建立一個巨大的無限捐款基金，用於啟動2026年的聯邦參議院競選。」

而坎普也表示，其目標是複製該黨在2022年創建的複雜數據庫和基層操作，讓明年總統大選獲得壓倒性的勝利。另外，也要幫助該黨贏回聯邦參議院席位，並在2026年保住共和黨的州長位置。

在副州長瓊斯(Burt Jones)和眾議會議長伯恩斯(Jon Burns)的陪同下，坎普承諾幫助共和黨人贏得議會中的多數席位，同時參與郡委員會和學校董事會的競選。「我們絕對會在投票中擊敗一些極左的民主黨地方檢察官，」坎普補充。

目前，候選人在為主要競選活動籌集資金時，對單一捐款者均設定上限。全州選舉的候選人在初選和大選時，可從每名捐款者中分別獲得7600元捐款。

但第一領導委員並不受此限制，且可直接與候選人協調。艾布蘭的領導委員會僅在2022年就籌集了5900萬元，而坎普的領導委員會則籌集了4500萬元。曾有一些捐助者一次捐助的金額高達500萬元。

首席政治人物與該州黨團間關係緊張並不是新鮮事。前州長迪爾(Nathan Deal)在2011年遭到州共和黨人士冷落，當時他們選舉埃弗哈特(Sue Everhart)連任黨主席，而非迪爾挑選的候選人。