我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

坎普壯大籌款組織 擬削弱喬州共和黨

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州州長坎普上周表示，不能再依賴傳統政黨基礎來贏得選舉。(州長臉書)
喬治亞州州長坎普上周表示，不能再依賴傳統政黨基礎來贏得選舉。(州長臉書)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周在喬州第一領導委員會(Georgians First Leadership Committee)午餐會上跨出其重要一步，他擴大了該主要負責籌款的委員會任務範圍，加強自己不斷壯大的政治網絡，並計畫將喬州共和黨拋諸腦後。

他在這場於亞特蘭大舉行活動中表示，2022年期中選舉的結果是一項指標，說明「我們不能再依賴傳統政黨基礎來贏得選舉。」

喬州第一委員會為籌款機構，依照坎普先前支持的法案所創立，允許資助者無上限捐款，先前坎普競選連任，透過該委員會和競選活動，籌集了高達7100萬元。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，在坎普二度打敗民主黨艾布蘭(Stacey Abrams)後，他擴大了委員會權責，聘請了資深員工領導該組織，坎普表示，希望在去年11月的期中選舉後，「在勝利的基礎上再接再厲。」

「雖然我們籌集的資金創下紀錄，但對手艾布蘭也募到超過1億，聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)更籌集了超過1.3億。這些數字只會在2024年和2026年繼續增加。」

第一領導委員會填補了該州共和黨的空缺，原本喬州共和黨曾非常強大，在競選中協助募到大量資金，但近年影響力大減，甚至面臨四面楚歌的窘況。

日前宣布不再連任喬州共和黨主席謝弗(David Shafer)，於去年公開力挺川普支持的候選人，激怒了喬州主要領導和競選活動人士，也使得坎普的委員會因此成為拒絕捐款給喬州黨部的外部團體渠道。

第一領導委員會新任務範圍，包括關注全國和地方選舉，這與坎普努力在2024年總統大選中獲得更大影響力不謀而合。

法律也給了坎普一個巨大的優勢，政治戰略家希克斯(Fredrick Hicks)分析，州長可以在沒有民主黨反制的情況下籌集資金，直到2026年民主黨提出初選候選人。「這使坎普有能力在未來三年內影響競選，同時建立一個巨大的無限捐款基金，用於啟動2026年的聯邦參議院競選。」

而坎普也表示，其目標是複製該黨在2022年創建的複雜數據庫和基層操作，讓明年總統大選獲得壓倒性的勝利。另外，也要幫助該黨贏回聯邦參議院席位，並在2026年保住共和黨的州長位置。

在副州長瓊斯(Burt Jones)和眾議會議長伯恩斯(Jon Burns)的陪同下，坎普承諾幫助共和黨人贏得議會中的多數席位，同時參與郡委員會和學校董事會的競選。「我們絕對會在投票中擊敗一些極左的民主黨地方檢察官，」坎普補充。

目前，候選人在為主要競選活動籌集資金時，對單一捐款者均設定上限。全州選舉的候選人在初選和大選時，可從每名捐款者中分別獲得7600元捐款。

但第一領導委員並不受此限制，且可直接與候選人協調。艾布蘭的領導委員會僅在2022年就籌集了5900萬元，而坎普的領導委員會則籌集了4500萬元。曾有一些捐助者一次捐助的金額高達500萬元。

首席政治人物與該州黨團間關係緊張並不是新鮮事。前州長迪爾(Nathan Deal)在2011年遭到州共和黨人士冷落，當時他們選舉埃弗哈特(Sue Everhart)連任黨主席，而非迪爾挑選的候選人。

喬州 共和黨 民主黨

上一則

新州免費學前班 再增16學區 墨菲：對未來最棒的投資

延伸閱讀

喬州寄養制 聯邦參議員展開調查

喬州寄養制 聯邦參議員展開調查
維州費郡救援隊：土耳其傷亡慘重 令人心碎

維州費郡救援隊：土耳其傷亡慘重 令人心碎
喬州參議會提案 加重幫派犯罪刑期

喬州參議會提案 加重幫派犯罪刑期
因應暴力抗議 喬州州長宣布進入緊急狀態

因應暴力抗議 喬州州長宣布進入緊急狀態
警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態

警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態
前妻騙罹末期骨癌將死…被戳破是「這部電影」情節

前妻騙罹末期骨癌將死…被戳破是「這部電影」情節

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸