喬州共和黨6議員提案 限制中國人買房產

喬州眾議會提案House Bill 246禁止中國公民和綠卡持有人在喬州購置房產，引起許多華人不滿。(美聯社)

繼德州州長推動立法禁止中國公民買地買房之後，喬治亞州六名共和黨州眾議員日前也共同提出法案House Bill 246，將限制中國、伊朗、北韓和俄羅斯四個國家的政府、公司乃至於個人在喬州 購買房地產 。

該法案由共和黨州議員Martin Momtahan、Don Parsons、Robert Dickey、Steve Tarvin、Clay Pirkle與Josh Bonner提出，目前處於二讀階段，仍在州眾議會司法委員會討論和審議中。

HB246提案中提到，自2023年9月1日開始，凡是未獲得美國公民身份的中國人(包括綠卡持有人和擁有工作簽證的專業人士)，都不能購買以下類型的房地產：

1. 農場；

2. 生產食物的房地產；

3. 生產能源的房地產；

4. 道路和高速公路；

5. 有電訊設施的房地產；

6. 生產藥品的房地產；

7. 生產個人防護設備的房地產；

8. 擁有多個租客的房地產；

9. 擁有多棟獨立房屋的房地產；

10. 擁有供水設施的房地產；

11. 擁有生產或者運輸燃料的房地產；

12. 任何距離美國軍事基地50哩以內的房地產。

法案中所指的公司包括：總部位於中國、伊朗、北韓和俄羅斯四國；由上述四國政府直接或間接持有或控制，或者此四國擁有或持有其多數股權，或由此四國公民控制的公司。

雖然此案是否通過尚未明朗，但已引起許多華人 不滿，反對者稱，HB246禁止中國公民和綠卡持有人在喬州購置房產，無疑是國籍歧視，損害華人社區尊嚴以及平等置產的權益。再者，若類似法案在各州相繼通過，更有可能會引發全美排華情緒，對在美華人造成極大的負面影響。

當地有華人及地產從業者已開始研擬反制對策，呼籲華人站出來維護己身權益，寫信給住家選區所屬的喬州眾議員表達對HB246提案的反對。

另外，田納西州議會也提出了類似法案HB0040。該案援引適用於所有外國人的對等原則：如果他國禁止美國公民購買不動產，那麼該州也將禁止該國公民和公司團體在田州購買、委託購買或以其他方式獲取，包括土地、水域、農業等其他用途的不動產，該案若通過，將於今年7月1日開始實行。

日前根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)的統計，全美至少已有11州考慮以某種形式的立法，對外國人持有農地或房地產訂定規範。