喬州小溪車內遺骸 為47年前失蹤者
喬治亞州一名警官宣布，2021年在喬州與阿拉巴馬州界線附近小溪中一輛打撈上岸的汽車內所發現的遺骸，就是失踪47年的該州大學生克林克斯凱爾 (Kyle Clinkscales)。
克林克斯凱爾來自拉格朗日(LaGrange)。他在1976年1月失踪。那時他22歲，在一個俱樂部擔任調酒師。案發當天他下班離開俱樂部，原本要返回所就讀的阿州奧本大學(Auburn)，但卻從此不知去向。
2021年12月，有人在阿州邊界一條小溪中發現一輛車，調查人員從水中打撈出屬於克林克斯凱爾的1974年福特Pinto汽車，車裡還留有他的一些物品。另外車內也發現大約50塊骨頭，包括部分頭骨。
特魯普郡(Troup)警長伍德拉夫(James Woodruff)辦公室日前發表聲明，根據喬州調查局和聯邦調查局的法醫測試結果，車內的遺骸確認就是克林克斯凱爾。
GBI發言人Nelly Miles表示，調查人員尚未確定克林克斯凱爾的死因是否涉及謀殺。
2006年，一名民眾瓊斯(Jimmy Earl Jones)曾向當局就克林克斯凱爾的死作出虛假陳述，被判處四年徒刑。瓊斯曾表示，克林克斯凱爾是被他人槍殺，但他的說法相互矛盾，檢察官當時表示，其證詞對案情毫無幫助。
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