喬州小溪車內遺骸 為47年前失蹤者

2021年12月，在喬州與阿拉巴馬州界的一條小溪中打撈出一台車，其中的遺骸經檢驗後證明就是失蹤了47年的克林克斯凱爾。(美聯社╱錢伯斯郡警長辦公室)

喬治亞州一名警官宣布，2021年在喬州 與阿拉巴馬州 界線附近小溪中一輛打撈上岸的汽車 內所發現的遺骸，就是失踪47年的該州大學生克林克斯凱爾 (Kyle Clinkscales)。

克林克斯凱爾來自拉格朗日(LaGrange)。他在1976年1月失踪。那時他22歲，在一個俱樂部擔任調酒師。案發當天他下班離開俱樂部，原本要返回所就讀的阿州奧本大學(Auburn)，但卻從此不知去向。

2021年12月，有人在阿州邊界一條小溪中發現一輛車，調查人員從水中打撈出屬於克林克斯凱爾的1974年福特Pinto汽車，車裡還留有他的一些物品。另外車內也發現大約50塊骨頭，包括部分頭骨。

特魯普郡(Troup)警長伍德拉夫(James Woodruff)辦公室日前發表聲明，根據喬州調查局和聯邦調查局的法醫測試結果，車內的遺骸確認就是克林克斯凱爾。

GBI發言人Nelly Miles表示，調查人員尚未確定克林克斯凱爾的死因是否涉及謀殺。

2006年，一名民眾瓊斯(Jimmy Earl Jones)曾向當局就克林克斯凱爾的死作出虛假陳述，被判處四年徒刑。瓊斯曾表示，克林克斯凱爾是被他人槍殺，但他的說法相互矛盾，檢察官當時表示，其證詞對案情毫無幫助。