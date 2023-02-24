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全美華協春宴 贈喬州兩校獎學金

記者閻尚恩╱亞特蘭大報導
NACA捐贈4萬元獎學金給喬治亞州立大學Perimeter College。(記者閻尚恩╱攝影)
NACA捐贈4萬元獎學金給喬治亞州立大學Perimeter College。(記者閻尚恩╱攝影)

全美華人協會(NACA)日前舉行兔年春節年會。會長周曉燕(Meggie Mers)致詞表示，今年是全美華協43歲，會秉持銜接文化、培養領袖、和嘉惠社群宗旨不遺餘力。當天該會捐贈了1萬8000元獎學金給喬治亞理工深圳校區，4萬元獎學金給喬治亞州立大學Perimeter College。

當天活動由底克甫郡法官黃子仁(Alvin Wong)擔任司儀，亞裔作家Paula Yoo擔任演講人。

亞特蘭大市議員萬斯祺代表議會頒發感謝狀給全美華協。州參議員Sheikh Rahman、仙伯里(Chamblee)市長Brian Mock以及其他多位民意代表致詞，呼籲出席的猶太裔團體與亞裔攜手，並呼籲立法執法，打擊種族仇視犯罪。>

NACA捐贈1萬8000元獎學金給喬治亞理工深圳校區。(記者閻尚恩╱攝影)
NACA捐贈1萬8000元獎學金給喬治亞理工深圳校區。(記者閻尚恩╱攝影)

Paula Yoo表示，美國歷史對亞裔的定位與貢獻付之闕如。她說1982年兩名汽車工人無故謀殺陳果仁(Vincent Chin)，但白人法官Charles Kaufman說犯人無前科，故輕判緩刑3年罰緩3000，還說「刑罰不該符合罪刑輕重，應替被告量身訂做」(You don't make the punishment to fit the crime, you make the punishment to fit the criminal)，引發社會譁然，亞裔震怒。直至今日，司法制度依然視被告無罪。她並說到新冠疫情期間，超過1000件仇視亞裔犯罪暴力案，竟與陳果仁案多處相似，顯見司法正義有待革新，有待美國社會共同努力。

亞城市議會頒發給NACA的感謝狀。(記者閻尚恩╱攝影)
亞城市議會頒發給NACA的感謝狀。(記者閻尚恩╱攝影)
NACA會長周曉燕(Meggie Mers)致詞歡迎來賓。(記者閻尚恩╱攝影)
NACA會長周曉燕(Meggie Mers)致詞歡迎來賓。(記者閻尚恩╱攝影)
亞特蘭大市議員萬斯祺(中)代表議會頒發感謝狀給全美華協。左為周曉燕，右為李秀蘭。...
亞特蘭大市議員萬斯祺(中)代表議會頒發感謝狀給全美華協。左為周曉燕，右為李秀蘭。(記者閻尚恩╱攝影)

亞裔 華裔 喬治亞州

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