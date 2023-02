全美華協春宴 贈喬州兩校獎學金

NACA捐贈4萬元獎學金給喬治亞州立大學Perimeter College。(記者閻尚恩╱攝影)

全美華人協會(NACA)日前舉行兔年春節年會。會長周曉燕(Meggie Mers)致詞表示,今年是全美華協43歲,會秉持銜接文化、培養領袖、和嘉惠社群宗旨不遺餘力。當天該會捐贈了1萬8000元獎學金給喬治亞理工深圳校區,4萬元獎學金給喬治亞州 立大學Perimeter College。

當天活動由底克甫郡法官黃子仁(Alvin Wong)擔任司儀,亞裔 作家Paula Yoo擔任演講人。

亞特蘭大市議員萬斯祺代表議會頒發感謝狀給全美華協。州參議員Sheikh Rahman、仙伯里(Chamblee)市長Brian Mock以及其他多位民意代表致詞,呼籲出席的猶太裔團體與亞裔攜手,並呼籲立法執法,打擊種族仇視犯罪。> NACA捐贈1萬8000元獎學金給喬治亞理工深圳校區。(記者閻尚恩╱攝影)