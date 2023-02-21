2024喬州初選日提前 可增2.2億收入

日前民主黨 提出將2024年喬治亞州總統初選日提前的方案，喬州 也將因此成為第四個舉行初選的州。愛默蕾大學(Emory)金融學教授史密斯(Thomas More Smith)表示，此舉不僅能帶來一波政治廣告和更多對喬州的關注，還可創造巨大經濟效益，包括帶來約2.2億收入、增加2200個工作。

史密斯起草了一份長達11頁的報告，他提到，「這麼多州希望進入首批初選名單是有原因的，這代表著相當大的經濟利益。」

他模擬了一場2024年的選舉，預計有近12名競爭者參加共和黨 初選，以及一場「沉睡的」民主黨初選，因為一般預計拜登將在沒有嚴重反對下競選第二任期。

分析中指出，初選日程提前可為喬州帶進約2.2億，包括來自競選活動、全國政黨和外部團體的支出，還將創造2200個新工作。

而放眼未來，若兩黨初選競爭激烈，相關支出勢必持續飆升。根據史密斯的分析，一場激烈的2028年選舉可能產生高達3.75億元的經濟影響，同時增加4000多個工作。

然儘管民主黨全國黨部先前投票決定將喬州列為2024年初選第四州，但要獲得最終批准仍存在重大障礙。

喬州法律賦予州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)設定初選日的唯一權力，他卻表明反對提前舉辦總統初選。他先前告訴亞特蘭大憲報(AJC)，雖然他並未排除明年改變初選日的可能性，但他傾向於在2028年時再提前舉行初選。

迄今，民主黨尚未能成功遊說喬州共和黨接受提前初選日程。民主黨必須在6月3日前進行談判，才有望促成該提案。

由於共和黨全國黨部未將喬州列入其初選首批名單，更改順序意味喬州共和黨人需額外花費心力及金錢。

到目前為止，州長坎普(Brian Kemp)和一些共和黨高層均迴避此方案。一些批評者擔心若提前初選，看起來像是被民主黨強迫為之。其他批評者也擔心如此會助長民主黨聲勢，在2020年總統競選中，喬州30年來首度由民主黨獲勝。

儘管如此，一些共和黨人仍支持初選提前。共和黨顧問魯斯(Cory Ruth)說，此舉沒有負面影響，反而有利。「我深刻認知到南卡因為初選較早而獲得好處，」魯斯談到該州的「南方第一」(first-in-the-South)傳統時說。「南卡許多政客享有全國知名度並非巧合。這是喬州確立其政治地位的理想時機。」

然而，史密斯的分析並未預測媒體報導所導致的支出及經濟影響，也未考慮喬州初選提前會如何吸引額外的聯邦支出。

該報告著重在提取聯邦選舉委員會(Federal Elections Commission)的數據，重點關注於過去初選中競選活動、政黨和超級政治行動委員會(PAC)等外部組織的支出。